Иномарку после ДТП отбросило на толпу пешеходов в Петербурге

В ведомстве уточнили, что авария произошла у дома № 32 по Заневскому проспекту в Красногвардейском районе. Выяснилось, что 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю Geely.

После столкновения иномарку отбросило на толпу пешеходов. Травмы получили шесть человек, среди них 13-летняя девочка. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Водитель Geely скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают.

Ранее в Петербурге, женщина за рулем автомобиля Chevrolet, сбила на дороге восьмилетнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу.