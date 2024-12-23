23 декабря 2024, 01:35

Иномарку после ДТП отбросило на толпу пешеходов в Петербурге

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Петербурге после столкновения двух иномарок, одну из них отбросило на группу пешеходов. Предварительно, пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла у дома № 32 по Заневскому проспекту в Красногвардейском районе. Выяснилось, что 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю Geely.

После столкновения иномарку отбросило на толпу пешеходов. Травмы получили шесть человек, среди них 13-летняя девочка. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Водитель Geely скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают.

Ранее в Петербурге, женщина за рулем автомобиля Chevrolet, сбила на дороге восьмилетнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Санкт-Петербург Дети Больницы ДТП Иномарки
23 декабря 2024, 00:46
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Болгарии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Болгарии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с упавшим на железнодорожный путь обломком скалы. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство.

Авария произошла около 18:45 по местному времени (19:45 по московскому) в районе города Габрово.

Поезд следовал из села Царева-Ливада в направлении города Габрово. После падения обломка скалы состав сошел с рельсов. В поезде находились 15 пассажиров.

Агентство отметило, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Пассажиров поезда отправят автобусами к месту назначения.

На аварийном участке временно приостановили движение поездов.

Ранее в Забайкалье в результате столкновения двух грузовых поездов рядом с перегоном Бушулей - Жирекен 42 вагонов сошли с рельс. Обошлось без пострадавших.

Болгария Поезда
22 декабря 2024, 23:26
Столкновение пожарной машины с автобусом в Москве попало на видео
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Авария с автобусом, пожарной машиной и тремя автомобилями произошла в Марьине. Момент массовой аварии на юге-востоке Москвы попал на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

Судя по кадрам, пожарная машина врезалась в пассажирский автобус. После удара из общественного транспорта выпали несколько человек.

Источник 360.ru сообщил, что с места массового ДТП госпитализировали 14 пострадавших. Получившего тяжелые травмы водителя автобуса эвакуировали на вертолете.

В Госавтоинспекции столицы заявили, что водитель КамАЗа проехал перекресток на красный свет. В результате произошло столкновение с автобусом , повреждения получили еще три легковых автомобиля, стоявшие на светофоре.

По данным источника 360.ru в экстренных службах Москвы, всего в аварии пострадали 14 человек, включая двух спасателей.

ДТП Видео Автобусы Машины Москва
22 декабря 2024, 21:53
«Чудом уцелела». Владелица легковушки раскрыла подробности ДТП на юго-востоке Москвы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Столкнувшаяся с автобусом пожарная машина на Новочеркасском бульваре в Москве отлетела и ударилась в стоявшую на светофоре легковушку. Об этом 360.ru рассказала владелица поврежденной машины.

Она уточнила, что машина пожарной службы была не одна, а ехала в колонне с включенными мигалками.

«Я стояла на светофоре. Автобус и пожарная машина столкнулись. От удара пожарную машину занесло на мой автомобиль. Чудом уцелела. Я жива, слава Богу», - призналась девушка.

Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы сообщила, что по предварительным данным, массовую аварию на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского проспекта спровоцировал водитель «КамАЗ», который проехал перекресток на красный свет. В результате он столкнулся с автобусом и еще тремя машинами, стоявшими на светофоре.

«По предварительным данным, пострадали 10 человек, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение», - уточнили в пресс-службе.

По данным источника 360.ru в экстренных службах столицы, всего в аварии пострадали 14 человек, включая двух спасателей. Для эвакуации пострадавших на место направили вертолет.

ДТП Москва
22 декабря 2024, 21:21
Массовое ДТП с пожарной машиной произошло на юго-востоке Москвы
Читайте нас в: Google Новости
На юго-востоке Москвы в Марьино произошло массовое ДТП. Столкнулись автобус, пожарная машина, электробус и три автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла вечером около 20 часов недалеко от дома по Новочеркасскому бульвару, 21а. Направлявшийся на вызов на Батайский проезд, 31 наряд МЧС столкнулся с автомобилем и вылетел на тротуар. Повреждения получили также автобус, электробус и еще две машины.

К месту происшествия съехались бригады скорой помощи и спасатели. Источник 360.ru сообщил, что пострадали более 10 человек.

Еще одна авария случилась на юге Москвы. Пытаясь уйти от столкновения на Бирюлевской улице, машина вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов. К месту ДТП приехала скорая помощь.

ДТП МЧС РФ Автобусы Машины Москва

Новости по теме