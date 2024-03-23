Иномарку, на которой уехали подозреваемые в теракте в Crocus City Hall, нашли
В ночь на 23 марта автомобиль Renault, на котором, предположительно, передвигались подозреваемые в совершении теракта в Crocus City Hall, обнаружили в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Иномарку нашли в районе деревни Хацунь Карачинского района. По требованию правоохранителей машина не остановилась, находившиеся в ней люди попытались скрыться.
«В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», - добавил Хинштейн.
Второго подозреваемого нашли около 03:50, его задержали. Розыск остальных предполагаемых преступников продолжили, подключив к операции все силовые ведомства.
В салоне Renault обнаружили, по данным депутата, пистолет Макарова, магазин к автомату АКМ и иностранные паспорта.