Иномарку, на которой уехали подозреваемые в теракте в Crocus City Hall, нашли

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Иномарку нашли в районе деревни Хацунь Карачинского района. По требованию правоохранителей машина не остановилась, находившиеся в ней люди попытались скрыться.

«В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», - добавил Хинштейн.

Второго подозреваемого нашли около 03:50, его задержали. Розыск остальных предполагаемых преступников продолжили, подключив к операции все силовые ведомства.

В салоне Renault обнаружили, по данным депутата, пистолет Макарова, магазин к автомату АКМ и иностранные паспорта.