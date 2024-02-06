06 февраля 2024, 20:25

Иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину в Ленинградской области

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В Ленинградской области в Пушкине на перекрестке Октябрьского бульвара и Церковной улицы произошло ДТП. Там на тротуар вылетели два легковых автомобиля и сбили прохожую, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что 6 февраля днем машина Ford, поворачивая налево, врезалась в автомобиль Kia. Обе машины вынесло на тротуар, где стояла 71-летняя женщина и ждала, когда загорится зеленый сигнал светофора.

От удара пенсионерку перевернуло в воздухе и подбросило. Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Находившаяся в салоне Ford 31-летняя девушка также получила травмы. О ее самочувствии не уточняется.

Сотрудники полиции организовали проверку после ДТП. Все причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

Lexus также вылетел на тротуар на севере Москвы. Очевидцы также рассказали, что иномарка наехала на женщину. Однако сотрудники столичной Госавтоинспекции заявили, что пострадавших в аварии не было.

Ленинградская область ДТП
06 февраля 2024, 18:47
«Неприятный осадок». Прохожий побил дворника в Челябинске из-за собаки
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Прохожий в Челябинске испугался лая маленькой собаки и бросился на ее хозяина, работающего дворником, с кулаками. Пострадавший от рук незнакомца Евгений рассказал «360», что получил удары по лицу и затылку. Сейчас мужчина почти восстановился, чувствует себя нормально, но носовое кровотечение беспокоило его несколько дней.

Собеседник издания сообщил, что подрабатывает дворником в доме, где живет. Соседи его хорошо знают, собаку Белянку тоже - она любит полаять, может тронуть человека лапой, но ни на кого не нападает, не кусает. Собака настолько маленькая, что ее можно носить в сумке, уточнил Евгений.

«У второго подъезда объявление открывал, чтобы выбросить, собаку попутно выгуливал. Она (собака - прим. ред.) территорию свою защищать любит, то есть на всех, кто мимо идет - лает. Мужчина проходил мимо - она на него гавкать. Я начал отзывать ее сразу же. Мужчина сначала игнорировал, она лапами его тронула. Он подумал, что укусила, взял глыбу ледяную, швырнул в нее, промахнулся», - рассказал о случившемся Евгений.

Драка из-за карманной собаки Молодой человек добавил, что сразу же отругал собаку, но прохожему тоже посоветовал реагировать на животное поспокойнее. Тот слушать не стал и кинулся на Евгения с кулаками.

Белянка была на руках у хозяина, когда незнакомец набросился на него со спины и пытался задушить собаку. Дворник спасал питомца, поэтому пострадал сам.

Заявление в полицию Евгений считает, что прохожий мог бы по-человечески разобраться в ситуации. Дворник отметил, что извинился бы за Белянку, объяснил, что собака не укусила, а только тронула мужчину за штанину лапой.

«Он с самого начала неадекватно себя повел, потому что начал швырять эту глыбу. Я поэтому так и сам среагировал», - добавил Евгений.

Дворник признался, что после ударов у него онемел нос, щека, болела голова, было помутнее, лаза закрывались.

«Заявление, конечно, написал. Вчера ходил на медэкспертизу, меня проверили. Результат пока еще не слышал. Ожидаю в ближайшие дни уже узнать решение. Сейчас я более ответственно отношусь к тому, чтобы с Белянкой ходить с поводком. Шлейку надеваю, если людей нет, бывает, отпущу, она побегает, но если снова гавкает на кого-то - снова на поводок. По сути, мужчина и меня научил, что собаку лучше все же на поводке держать», - заключил он.

Ранее москвич взломал дверь к соседям, украл и избил их собаку из-за громкого лая. Джек-рассел-терьера в критическом состоянии нашла прохожая, которая и отвезла пса в ветеринарную клинику.

Собаки Челябинск Животные Мужчины Полиция
06 февраля 2024, 18:25
Lexus вылетел на тротуар на севере Москвы
РИА «Новости»
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Мужчина на красном Lexus вылетел на тротуар у дома № 88 на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным Telegram-канала Shot , за рулем находился 39-летний бизнесмен, владелец фирмы, занимающейся автомобильным тюнингом и аксессуарами. Он утверждает, что автомобиль просто занесло на скользкой дороге.

Очевидцы также рассказали , что иномарка наехала на женщину. Однако сотрудники столичной Госавтоинспекции заявили, что пострадавших в аварии не было. Они приступили к расследованию обстоятельств ДТП.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП в Новой Москве. Столичный дептранс показал на видео момент столкновения трех легковушек и трех грузовых автомобилей.

ДТП Дороги Иномарки Москва
06 февраля 2024, 17:17
Разбившихся в горах Афганистана супругов похоронили в Волгодонске
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В Волгодонске похоронили погибших в результате крушения самолета в Афганистане супругов Анатолия и Анну Евсюковых. Об этом сообщил корреспондент rostov.aif.ru.

Семейная пара оказалась единственной, кто не выжил 20 января при падении частного самолета в горах Афганистана. Перед похоронами прошло отпевание покойных в храме. Туда пришли коллеги, друзья, знакомые и родственники погибших.

По словам священника, Анатолий Евсюков много помогал храму, в котором его проводили в последний путь. У умерших остались сын Дмитрий и дочь Мария.

В январе частный самолет Falcon 10 вылетел из Таиланда для эвакуации заболевшей Анны Евсюковой. Во время полета над Афганистаном борт попал в аварию.

Четыре человека выжили, среди них - пилот и медработник. Их взяли под опеку представители «Талибана»*. После катастрофы на место случившегося направили поисково-спасательную группу афганских специалистов.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

Афганистан Катастрофы Самолеты Таиланд
06 февраля 2024, 17:04
Снежная лавина сошла на курорте «Лаура» в Сочи. Лыжников эвакуировали
Пресс-служба МЧС
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Сход снега произошел в районе горнолыжных трасс на курорте «Лаура» в Сочи. Спасатели нашли всех находившихся в зоне лавины лыжников. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Из-за схода пласта снега никто не пострадал.

«Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены», - указали в пресс-службе.

Несмотря на снегопад, все службы курорта работают в штатном режиме, катание на трассах восстановили.

Ранее из-за штормовой погоды в аэропорту Сочи произошли задержки рейсов, проинформировал RT. Пассажирам предложили питание, воду и размещение в гостинице.

Из-за непогоды и селя остановились несколько поездов на железнодорожной дороге Дагомыс - Лоо. Потоки грязи обрушились на пути в Лазаревском районе города-курорта Сочи. Пассажиры задержанного поезда отметили, что часть дороги им пришлось проехать на автобусах.

Спасатели Сочи Погода Снегопад

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