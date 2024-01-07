07 января 2024, 02:46

Иномарка снесла трамвайную остановку в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Легковой автомобиль влетел в трамвайную остановку на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По данным отдела по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. Движение трамваев оперативно восстановили.

Смертельное ДТП устроил пьяный водитель в Южно-Сахалинске 4 января. Владелец легкового автомобиля снес остановку с людьми. В результате аварии два человека скончались на месте, еще двух госпитализировали с травмами.

Аналогичная авария произошла ранее в Красном селе. Черный внедорожник Great Wall Deer протаранил автобусную остановку, где стояли люди. При ДТП пострадала 19-летняя девушка.

ДТП Екатеринбург Машины
07 января 2024, 02:04
Фура ушла под лед на реке в Башкирии
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В рождественскую ночь фура провалилась под лед на реке Белая около города Бирск в Башкортостане. На месте находятся 15 спасателей, сообщило МЧС по региону в Telegram-канале.

Автомобиль ушел под лед полностью. Длина участка через реку - 520 метров, а толщина льда достигает 30 сантиметров. Спасатели оценили грузоподъемность в три тонны. Информации о пострадавших пока нет.

В первый день нового года на Волге провалились сразу два автомобиля. Одна машина утонула около города Маркс, но люди спаслись, выбравшись на крышу авто. Другой автомобиль ушел под лет недалеко от поселка Ровное.

В Волгоградской области полицейский спас провалившегося под лед подростка. Мужчина сломал тонкий лед на реке и помог школьнику выбраться.

Подмосковные спасатели напомнили рыбакам о правилах нахождения на льду. В первую очередь, нужно широко раскинуть руки и скинуть все тяжелые вещи.

Спасатели Дети Школьники Мужчины Машины Новый год
07 января 2024, 01:17
Мужчина выпал из окна в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Мужчина выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Екатеринбурге. Об этом сообщил портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на очевидцев.

По информации журналистов, 42-летний мужчина держался за подоконник, когда из окна выглядывала девушка. Через несколько секунд он сорвался вниз.

По данным издания Ura.ru , мужчина упал и получил травмы по собственной неосторожности. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

В декабре 18-летняя жительница Уфы выпала из окна во время первого свидания. Девушка познакомилась с 23-летним молодым человеком в интернете, и они решили арендовать квартиру для встречи. На свидании молодые люди распивали алкоголь. Девушка сидела на подоконнике, но в какой-то момент не удержалась и упала с девятого этажа. Прибывшим на место медикам не удалось спасти пострадавшую.

Скорая помощь МВД РФ Мужчины Екатеринбург Полиция
07 января 2024, 00:46
Смертельное ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург
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Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург в Красноуфимском районе Урала. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным ГИБДД, автомобили Chevrolet Niva и Lada Granta столкнулись на 163 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург». В результате аварии пассажир Niva погиб на месте. Травмы получили четыре человека: оба водителя и два пассажира Lada, один из которых несовершеннолетний. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

В среду, 3 января, два человека погибли в аварии с автобусом в Чувашии. ДТП произошло 152-м километре трассы Чебоксары - Сурское в Порецком округе. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и завалился на бок. В результате аварии 15 человек получили различные травмы.

Пермь ДТП ГИБДД Дороги Екатеринбург Водители
07 января 2024, 00:37
Драка между сотрудницами магазина закончилась госпитализацией в Петербурге
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Драка произошла между работницами супермаркета в Петербурге. Уборщица магазина напала на другую сотрудницу. В результате конфликта одна из его участниц получила закрытую черепно-мозговую травму, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, конфликт произошел в супермаркете по адресу: Малая Бухарестская улица, дом 4.

В результате драки пострадала 50-летняя работница магазина. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом скулы и шейного отдела позвоночника. Врачи оценивают состояние женщины как удовлетворительное.

В конце декабря 2023 года 40-летняя женщина напала на врачей московской поликлиники , обвинив их в заражении коронавирусом. В результате конфликта врач-терапевт получила черепно-мозговую травму, кроме того, пациентка расцарапали ей лицо.

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