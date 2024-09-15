Иномарка слетела в кювет на сахалинской трассе, ей управлял подросток

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На Toyota Town Ace подростки решили покататься поздно вечером 14 сентября. ДТП произошло, когда они проезжали 30-й километр автодороги Южно-Сахалинск - Оха.

«По предварительным данным, несовершеннолетний водитель <…> не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения», - уточнили в ведомстве.

Находившийся за рулем 16-летний местный житель получил травмы. Двух его пассажиров - 15 и 16 лет - осмотрели медики и оказали разовую помощь.

По факту ДТП начали проверку.

В июне в Нижегородской области 16-летний молодой человек, не справившись с управлением авто, протаранил несколько машин.