Иномарка сбила ребенка на севере Москвы
Водитель Ford Transit сбил ребенка в Головинском районе на севере Москвы. Об этом сообщил источник «360».
По его информации, авария с участием пешехода произошла на дублере в сторону Фестивальной улицы. О степени тяжести травм пострадавшего пока ничего неизвестно.
Разлития топлива не было. Информации о перекрытии полос нет.
Подробности произошедшего уточняются. На место ДТП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.
Ранее иномарка сбила 10-летнего ребенка в центре Москвы.