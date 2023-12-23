Иномарка сбила ребенка на севере Москвы

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По его информации, авария с участием пешехода произошла на дублере в сторону Фестивальной улицы. О степени тяжести травм пострадавшего пока ничего неизвестно.

Разлития топлива не было. Информации о перекрытии полос нет.

Подробности произошедшего уточняются. На место ДТП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Ранее иномарка сбила 10-летнего ребенка в центре Москвы.