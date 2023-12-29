29 декабря 2023, 15:45

Иномарка сбила пенсионерку на северо-западе Москвы

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Около жилого дома на улице Исаковского на северо-западе Москвы пожилой мужчина за рулем иномарки сбил 80-летнюю женщину. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что 67-летний водитель автомобиля марки Nissan не дождался сотрудников правоохранительных органов и покинул место ДТП.

Прохожие вызвали полицию и скорую, а также оказали пострадавшей первую помощь. Пенсионерке был причинен тяжкий вред здоровью.

«Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует привлечение водителя к ответственности», - добавили в ведомстве.

Ранее иномарка сбила пенсионера в Свердловской области. От полученных травм мужчина скончался на месте.

ДТП Москва 2023
29 декабря 2023, 11:54
Экстрадированный из Турции москвич пойдет под суд за убийство жены
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В Россию из Турции экстрадировали жителя Москвы, которого обвинили в убийстве супруги и незаконном обороте наркотиков. Мужчина предстанет перед судом в ближайшее время. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в декабре 2022 года мужчина несколько раз ударил свою жену в квартире на Затонной улице в Москве. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело нашел отец, который решил проведать дочь, так как она давно не отвечала на звонки, хотя отправляла СМС. Оказалось, что все это время сообщения писал обвиняемый.

Помимо этого, при осмотре квартиры правоохранители обнаружили наркотическое вещество мефедрон массой 4,5 грамма.

Мужчину объявили в международный розыск, а в феврале 2023 года его задержали в Турции. В ноябре его экстрадировали в Россию. Сейчас он содержится под стражей.

«Уголовное дело будет направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - добавили в прокуратуре.

Ранее в Турции задержали вора в законе Витю Пана. В ближайшее время его также экстрадируют в Россию.

Турция Убийства Россия Москва 2023
29 декабря 2023, 11:35
Считавшегося пропавшим без вести мужчину задержали в Москве по подозрению в убийстве
РИА «Новости»
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Жителя Вышнего Волочка, которого два месяца безуспешно искали волонтеры в Тверской области, задержали в Москве по подозрению в убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи уточнили, что в начале ноября в Вышнем Волочке организовали поиски 36-летнего мужчины. Предположительно, его никто не видел с 5 ноября и ему требовалась медицинская помощь. Однако за два месяца его так и не удалось найти.

По информации издания, 30 ноября мужчину объявили в федеральный розыск. Его заподозрили в убийстве.

Позже столичные полицейские задержали мужчину на Кожевнической улице в районе Замоскворечье. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Москве вынесли приговор мужчине за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девушек в 1989 году.

Убийства Москва 2023
29 декабря 2023, 11:07
Склад с материалами загорелся в Егорьевске
Пресс-служба МЧС
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В Московской области загорелся склад с материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как сообщили «360» в пресс-службе ведомства, склад находится в Егорьевском городком округе. Судя по видео, огонь сильно полыхает. В небо поднимается огромный столб черного густого дыма.

На складе находятся материалы, которые тоже охватило пламя. Какие конкретно изделия там хранятся, неизвестно. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России. Пожар локализовали.

Убийства Москва 2023
29 декабря 2023, 10:44
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Волгоградской области
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в Калаче-на-Дону в частном доме, где проживала семья из шести человек. Женщина и двое детей погибли из-за отравления угарным газом, сообщила пресс-служба СК России по Волгоградской области.

В ночь на 29 декабря в одной из комнат возник пожар, который унес жизни 34-летней женщины и ее детей шести лет и одного года. От угарного газа также пострадал двухлетний ребенок. Отец семьи и совершеннолетний сын находились в момент пожара вне дома. Следователи начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

«Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки», - указали в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Северо-Восточном округе Москвы. Один человек насмерть отравился угарным газом , от возгорания пострадали семеро взрослых и один ребенок. Погибший оказался курьером, который не успел эвакуироваться с лестничной площадки.

Пожары Дети Семья Следственный комитет России

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