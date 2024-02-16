16 февраля 2024, 16:29

Иномарка сбила девочку на северо-востоке Москвы

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На улице Бажова 33-летний водитель автомобиля марки Ford сбил несовершеннолетнюю девочку. О происшествии в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в момент ДТП ребенок 2011 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии девочку увезли в больницу. Другие подробности происшествия не уточняются.

«Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», - добавили в ведомстве.

Ранее в Барнауле первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП. Он пробрался в открытую машину с оставленным ключом зажигания в замке и успел проехать всего несколько метров прежде чем протаранил стоявший автомобиль.

ДТП Москва
16 февраля 2024, 17:46
Автобус и автомобиль ДПС столкнулись в центре Москвы
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В центре Москвы на улице Сретенка столкнулись автобус и автомобиль ДПС. Об аварии сообщил источник «360».

Лобовое столкновение произошло недалеко от станции метро «Сухаревская». Информации о пострадавших не поступало.

«Народа мало было, тряхануло, никто ничего не понял от неожиданности», - поделился с «360» один из пассажиров автобуса.

Подробности ДТП уточняются. Виновника аварии установят специалисты.

Ранее на северо-востоке Москвы иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали.

ДТП Автобусы Москва
16 февраля 2024, 16:35
«Полмиллиона на собаке потерял». Спасенная в Люберцах Принцесса вряд ли вернется к хозяину
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Житель Люберец Игорь Лучнев, оставивший спаниеля одного в квартире, заявил, что не может позволить себе содержать животное. По словам мужчины, за последние несколько лет он потратил крупную сумму на лечение пса. И теперь не уверен, что готов забрать животное из приюта. Об этом он рассказал «360».

«Я находился в наркологической больнице, а собака осталась одна. У нее было много еды и воды. Но она начала выть, соседи вызвали полицию, вскрыли дверь, собаку увели в приют. На следующий день меня вызвали в полицию, провели беседу. С собаками я живу давно, 40 лет», - поделился Лучнев.

Мужчина признал, что у него проблемы с алкоголем - об этом же говорили и его соседи. Пить он бросал несколько раз, с 2011 года и до пандемии не притрагивался к спиртному. Но в какой-то момент снова начал употреблять алкоголь и в итоге попал в больницу.

Помощь соседей Соседи видели его тяжелое состояние и неоднократно пытались помочь. Живущий в том же подъезде Александр Набоков лично помогал убираться в квартире Лучнева, где повсюду была грязь, лежали горы мусора.

«Он, конечно, отказывался, говорил, что сам все сделает, но по факту ничего не делал. Вчера отмывали квартиру, там еще остались места, где нужно приложить руку, - санузел, например. У него есть стиральная машинка, но он ею не пользуется, потому что она не подключена к коммуникациям», - рассказал мужчина.

Набоков выразил уверенность, что соседу нужен хороший психолог, чтобы он перестал пить. Нельзя отворачиваться от человека, если у него есть проблемы, добавил сосед Лучнева.

Что будет с собакой? Сам бросивший собаку мужчина выразил благодарность соседям за поддержку. Он заметил, что жизнь близится к закату, больших перемен не предвидится и уверенности в возвращении спаниеля нет.

«Я на распутье: не знаю, хочу ли вернуть собаку. За последние три года полмиллиона на собаке потерял - на лечение, на все. А я не такой богатый человек, чтобы столько денег выбрасывать на животное. Мне же тоже хочется кушать. Если собака попадет в хорошие руки, то это замечательно. Я же не отдаю пьянице какому-нибудь за рубль», - заключил он.

Брошенный в Люберцах спаниель несколько дней выл в запертой квартире , пока сотрудники МЧС вместе с полицией не вскрыли дверь и не спасли животное. Волонтеры ласково назвали собаку Принцессой.

Житель Люберец Игорь Лучнев, оставивший спаниеля одного в квартире , заявил, что не может позволить себе содержать животное. По словам мужчины, за последние несколько лет он потратил крупную сумму на лечение пса. И теперь не уверен, что готов забрать животное из приюта. Об этом он рассказал «360».

Люберцы Собаки Животные
16 февраля 2024, 12:32
Родственнику блогера Яна Топлеса стало плохо незадолго до исчезновения
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Пропавшему в Новосибирске родственнику блогера Яна Топлеса Анатолию Евтушенко стало плохо в барбершопе на Советской улице, куда он пришел незадолго до исчезновения. Об этом «360» рассказала друг семьи Анастасия.

«Из Междуреченска он 8 февраля поехал в Новосибирск, чтобы устроиться на работу. В последний раз его видели в барбершопе в центре города. Там Анатолию стало плохо, но от скорой он отказался. Еще вечером 9 февраля выходил на связь, заходил в социальные сети», - поделилась собеседница.

По словам девушки, Евтушенко на собеседование не явился. И до сегодняшнего дня никто не знает, где он. Анастасия выразила уверенность, что молодой человек не мог потеряться - несколько лет назад он работал в Новосибирске. Здесь у него есть знакомые.

Друзья и родственники уже обзвонили все больницы, морги, отделы полиции. Но поиски ничего не дали. Заявление о пропаже в полицию Новосибирска подала сама Анастасия по просьбе родителей.

«Мы знаем, что он должен был заселиться в какой-то хостел. При себе у него были документы, паспорт. Может, оставил его в хостеле. Сейчас телефон Анатолия выключен. Даже если предположить, что он где-то упал на улице, все равно прохожие должны были вызвать ему скорую. То, что с ним нет связи - очень подозрительно», - добавила девушка.

Друзья уже сообщили о пропаже Евтушенко в «ЛизуАлерт» и надеются, что волонтеры им помогут. Анастасия напомнила, что молодой человек был одет в черные джинсы, черную кофту Adidas, черную куртку, черные кроссовки Calvin Klein, с собой у него был черный рюкзак Armani.

Ранее об исчезновении брата своей жены заявил блогер Ян Топлес.

Он попросил подписчиков помочь с поисками родственника.

Больницы Полиция
16 февраля 2024, 11:55
Звезда «Дома-2» впал в кому в День всех влюбленных в Москве
РИА «Новости»
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В Москве участник телепроекта «Дом-2» Александр Фаломин в День святого Валентина впал в кому из-за передозировки наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, скорая помощь подобрала 41-летнего Фаломина в обеденное время 14 февраля на одной из улиц района Солнцево. Он находился в состоянии выраженного психомоторного возбуждения.

Бывшего участника шоу и любителя бодибилдинга срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи незамедлительно подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализы подтвердили употребление смеси мефедрона и фенобарбитала.

На данный момент состояние звезды «Дома-2» значительно улучшилось благодаря проведенной терапии. Его жизни уже ничего не угрожает.

Телеведущую Дану Борисову экстренно госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиков. Ее без сознания нашла дочь.

Наркотики Шоу Дом-2 День святого Валентина Москва

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