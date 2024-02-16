Иномарка сбила девочку на северо-востоке Москвы

Житель Люберец Игорь Лучнев, оставивший спаниеля одного в квартире, заявил, что не может позволить себе содержать животное. По словам мужчины, за последние несколько лет он потратил крупную сумму на лечение пса. И теперь не уверен, что готов забрать животное из приюта. Об этом он рассказал «360».

«Я находился в наркологической больнице, а собака осталась одна. У нее было много еды и воды. Но она начала выть, соседи вызвали полицию, вскрыли дверь, собаку увели в приют. На следующий день меня вызвали в полицию, провели беседу. С собаками я живу давно, 40 лет», - поделился Лучнев.

Мужчина признал, что у него проблемы с алкоголем - об этом же говорили и его соседи. Пить он бросал несколько раз, с 2011 года и до пандемии не притрагивался к спиртному. Но в какой-то момент снова начал употреблять алкоголь и в итоге попал в больницу.

Помощь соседей Соседи видели его тяжелое состояние и неоднократно пытались помочь. Живущий в том же подъезде Александр Набоков лично помогал убираться в квартире Лучнева, где повсюду была грязь, лежали горы мусора.

«Он, конечно, отказывался, говорил, что сам все сделает, но по факту ничего не делал. Вчера отмывали квартиру, там еще остались места, где нужно приложить руку, - санузел, например. У него есть стиральная машинка, но он ею не пользуется, потому что она не подключена к коммуникациям», - рассказал мужчина.

Набоков выразил уверенность, что соседу нужен хороший психолог, чтобы он перестал пить. Нельзя отворачиваться от человека, если у него есть проблемы, добавил сосед Лучнева.

Что будет с собакой? Сам бросивший собаку мужчина выразил благодарность соседям за поддержку. Он заметил, что жизнь близится к закату, больших перемен не предвидится и уверенности в возвращении спаниеля нет.

«Я на распутье: не знаю, хочу ли вернуть собаку. За последние три года полмиллиона на собаке потерял - на лечение, на все. А я не такой богатый человек, чтобы столько денег выбрасывать на животное. Мне же тоже хочется кушать. Если собака попадет в хорошие руки, то это замечательно. Я же не отдаю пьянице какому-нибудь за рубль», - заключил он.

Брошенный в Люберцах спаниель несколько дней выл в запертой квартире , пока сотрудники МЧС вместе с полицией не вскрыли дверь и не спасли животное. Волонтеры ласково назвали собаку Принцессой.

Житель Люберец Игорь Лучнев, оставивший спаниеля одного в квартире , заявил, что не может позволить себе содержать животное. По словам мужчины, за последние несколько лет он потратил крупную сумму на лечение пса. И теперь не уверен, что готов забрать животное из приюта. Об этом он рассказал «360».