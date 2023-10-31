Иномарка сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве

В ведомстве уточнили, что во вторник в 07:37 часов мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте у дома № 45 и попал под иномарку.

В результате аварии пешеход получил различные травмы, его увезли в больницу. О состоянии пострадавшего не уточняется.

Прибывшие на место автоинспекторы установят все обстоятельства произошедшего.

До этого мужчина на Audi сбил 13-летнюю девочку на Михневской улице в Москве. Пострадавшую с травмами доставили в медучреждение.

Ранее представители ГИБДД сообщили, что пять человек погибли и более 180 пострадали на дорогах в Москве за неделю. Наиболее распространенными видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.