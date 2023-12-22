22 декабря 2023, 12:47

Иномарка сбила 10-летнего ребенка в центре Москвы

РИА «Новости»
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В центре Москвы, на повороте на улицу Варварка, красная Audi сбила десятилетнего ребенка. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его данным, ДТП произошло днем 22 декабря примерно в 12:38. К месту происшествия срочно выехали медики и полицейские.

О состоянии ребенка информации не поступало, его госпитализировала прибывшая «скорая помощь». О причинах аварии также не сообщалось.

Накануне два подростка пострадали в результате ДТП с участием иномарки и такси в Мытищах. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу. Обе машины получили серьезный ущерб: легковушку отбросило в столб, а такси - в сторону остановки общественного транспорта.

Также утром 21 декабря в московском районе Гольяново , недалеко от станции метро «Черкизовская», столкнулось две маршрутки. В результате аварии пострадали четыре человека.

ДТП Москва 2023
22 декабря 2023, 13:51
Беспилотник сбили над Дзержинским районом Калужской области
РИА «Новости»
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В Дзержинском районе Калужской области перехватили украинский беспилотник. Обломки не нанесли повреждений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», - объявил он.

Место падения аппарата, по словам главы региона, обследовали оперативные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура уцелела.

Минобороны сообщало об уничтожении четырех беспилотников самолетного типа в Брянской области. Их засекли в Навлинском и Суражском районах, никто не пострадал.

В Валуйском городском округе Белгородской области дрон вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники
22 декабря 2023, 13:42
Рабочий погиб на стройке в Москве, сорвавшись в котлован
РИА «Новости»
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Рабочий оступился на стройке в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы и сорвался вниз в котлован. Мужчина скончался из-за обрушившегося на него грунта. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Прораб рассказал прибывшим на местах спасателям, что, когда мужчина упал в котлован, его засыпало землей из экскаватора.

Обрушение грунта произошло при строительных работах. Рабочий занимался реконструкцией ливневки. Медики констатировали смерть.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия уже находятся специальные службы для установления точных причин и обстоятельств.

В начале декабря рабочий погиб на стройке в Москве из-за рухнувшей на него с высоты детали. От полученных травм 21-летний мужчина скончался на месте.

Москва 2023
22 декабря 2023, 13:39
«Пытаются меня сделать виноватой». Избитая собачником москвичка — о возбуждении дела
РИА «Новости»
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Москвичка, пострадавшая от рук владельца доберманов в Гольяново, боится встречного иска от нападавшего, отец которого, по ее словам, работает в ФСБ. Об этом она рассказала «360».

Инцидент произошел накануне днем, 21 декабря, на одной из площадок для выгула собак. Пострадавшая сделала замечание владельцу двух доберманов, который выгуливал питомцев без намордника. В ответ он набросился на женщину, повалил ее на землю и избил. Ее спасли прохожие.

Выяснилось, что доберманы месяц назад напали на маленькую собачку, а их владелец, уроженец Азербайджана, регулярно доставляет беспокойство соседям.

«Сегодня выяснили, что его папа ФСБшник. Он написал на меня встречное заявление. Пытаются меня сделать виноватой», - сообщила пострадавшая девушка.

По ее словам, мужчина позволяет себе разные противоправные выходки из-за высокопоставленного отца.

«Мне уже четыре человека написало. На некоторых он нападал, кому-то угрожал, с кем-то попал в ДТП на парковке, потому что гнал как не в себя», - рассказала пострадавшая о своем обидчике.

Кроме того, женщина боится, что вместо правосудия получит только больше проблем и унижений.

«Устроит мне темную, а потом скажут - упала с лестницы. Он на это способен», - поделилась опасениями девушка.

Происшествием уже заинтересовался Следственный комитет. В ведомстве возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Животные Москва 2023
22 декабря 2023, 12:41
«Мертвый» пассажир рейса в Благовещенск ожил после посадки
РИА «Новости»
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Пассажир самолета «Уральских авиалиний» во время рейса из Екатеринбурга в Благовещенск потерял сознание. Медик на борту решил, что он умер, но после посадки мужчина пришел в себя, сообщил Telegram-канал «112».

Самолет вылетел вечером 21 декабря, на борту находился 41-летний пассажир-инвалид. В какой-то момент он почувствовал себя плохо - давление подскочило настолько, что мужчина потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Экипаж запросил экстренную посадку в Сургуте.

Пока самолет находился в воздухе, пассажира пытались реанимировать. Незадолго до посадки медик объявил его мертвым, но на земле мужчина пришел в себя. Его срочно госпитализировали.

В аэропорту Пулково 71-летний пассажир умер, не успев взойти на борт. Пенсионер собирался лететь в Москву и до объявления посадки поднялся в кафе.

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