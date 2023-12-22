Иномарка сбила 10-летнего ребенка в центре Москвы

По его данным, ДТП произошло днем 22 декабря примерно в 12:38. К месту происшествия срочно выехали медики и полицейские.

О состоянии ребенка информации не поступало, его госпитализировала прибывшая «скорая помощь». О причинах аварии также не сообщалось.

Накануне два подростка пострадали в результате ДТП с участием иномарки и такси в Мытищах. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу. Обе машины получили серьезный ущерб: легковушку отбросило в столб, а такси - в сторону остановки общественного транспорта.

Также утром 21 декабря в московском районе Гольяново , недалеко от станции метро «Черкизовская», столкнулось две маршрутки. В результате аварии пострадали четыре человека.