Иномарка сбила 10-летнего ребенка в центре Москвы
В центре Москвы, на повороте на улицу Варварка, красная Audi сбила десятилетнего ребенка. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его данным, ДТП произошло днем 22 декабря примерно в 12:38. К месту происшествия срочно выехали медики и полицейские.
О состоянии ребенка информации не поступало, его госпитализировала прибывшая «скорая помощь». О причинах аварии также не сообщалось.
Накануне два подростка пострадали в результате ДТП с участием иномарки и такси в Мытищах. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу. Обе машины получили серьезный ущерб: легковушку отбросило в столб, а такси - в сторону остановки общественного транспорта.
Также утром 21 декабря в московском районе Гольяново , недалеко от станции метро «Черкизовская», столкнулось две маршрутки. В результате аварии пострадали четыре человека.