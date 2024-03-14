Иномарка с водителем внутри взорвалась на западе Москвы

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«После взрыва салон охватил огонь. Пострадал один человек, его в тяжелом состоянии передали врачам скорой помощи», - уточнил он.

Площадь пожара составила один квадратный метр. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло у дома № 4 по Береговому проезду. Предположительно, взорвалась японская иномарка Subaru, внутри нее был один человек.

После взрыва он вывалился из машины, но успел серьезно пострадать. По неофициальным данным, причиной взрыва стало возгорание газового баллона.

В феврале на проезжей части в центре Москвы взорвалась газель. Никто из горожан не пострадал.