14 марта 2024, 00:17

Иномарка с водителем внутри взорвалась на западе Москвы

РИА «Новости»
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Взрыв произошел в автомобиле, в котором находился человек. Машина стояла на Береговом проезде в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

«После взрыва салон охватил огонь. Пострадал один человек, его в тяжелом состоянии передали врачам скорой помощи», - уточнил он.

Площадь пожара составила один квадратный метр. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло у дома № 4 по Береговому проезду. Предположительно, взорвалась японская иномарка Subaru, внутри нее был один человек.

После взрыва он вывалился из машины, но успел серьезно пострадать. По неофициальным данным, причиной взрыва стало возгорание газового баллона.

В феврале на проезжей части в центре Москвы взорвалась газель. Никто из горожан не пострадал.

Взрывы Иномарки Машины Москва
13 марта 2024, 21:47
Труп женщины год пролежал в доме на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Спасатели вскрыли запертую дверь квартиры в жилом доме на улице Дыбенко в Москве и обнаружили останки женщины. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Перед этим в правоохранительные органы обратилась родственница погибшей. Она сообщила, что ее сестра год не выходила на связь.

Информация поступила диспетчеру в 20:10 в среду, 13 марта. Специалисты вскрыли деревянную дверь и обнаружили труп женщины. Причины ее смерти теперь предстоит выяснить специалистам.

Похожий случай произошел в одном из домов на Новой Басманной улице. В квартире обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины.

Смерть пенсионерки наступила год назад.

Москва
13 марта 2024, 21:10
Школьница из Зеленограда сдала курившего дома марихуану отца
РИА «Новости»
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Школьница пожаловалась полицейским на своего отца в Зеленограде. Девочка рассказала, что папа жесткого наказывал ее за плохие отметки, после этого выяснилось, что мужчина употреблял марихуану, сообщил источник «360».

Он отметил, что 13-летняя девочка проживала вместе с отцом в Зеленограде. После обращения ребенка в полицию к ним домой пришла сотрудница отдела по делам несовершеннолетних. В ходе беседы выяснилось, что глава семейства хранил в шкатулке запрещенные вещества.

«Была вызвана группа СОГ, вещество изъяли и направили на исследование. Отец все признал», - отметил собеседник «360».

После этого сотрудники ПДН изъяли девочку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Уфе дочери обвинили отца в изнасиловании , но потом признались, что оговорили родителя после ссоры.

Уголовное дело Дети Полиция
13 марта 2024, 18:13
Звезда экстремального телешоу Забавский погиб в автокатастрофе
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Петр Забавский, известный участник телешоу «Воин-ниндзя», скончался на 41-м году жизни в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило издание RMF.

Авария произошла еще 6 октября 2023 года, однако новость о ней начала активно распространяться в прессе только после недавнего эфира телеканала Polsat, посвященному памяти спортсмена.

Забавский неоднократно принимал участие в состязаниях популярного реалити-шоу Ninja Warrior Polska, которое начало выходить 5 марта этого года.

«Мужчина преодолел все препятствия за 02:11:30. Его сын поддерживал его во время съемок» - передало издание.

Польская адаптация программы основана на японском формате Sasuke Ninja Warrior, которое идет в 20 странах мира и транслируется с 2019 года.

В России шоу было известно под названием «Русский ниндзя» и стартовало в 2017 году. Его ведущими были Ида Галич и Юлианна Караулова, а участниками - Роман Костомаров и Влад Топалов.

Спортсмены Польша
13 марта 2024, 10:42
Системы РЭБ уничтожили три беспилотника в Ростовской области
РИА «Новости»
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Средства радиоэлектронной борьбы уничтожили три беспилотника на подлете к городу Новошахтинску в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено три БПЛА», - указал губернатор.

Голубев добавил, что дежурные службы пока уточняют, есть ли последствия на земле.

В ночь на 13 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух украинских беспилотниках , замеченных над Курском. Дроны сбили над городом средства противовоздушной обороны. Глава региона поблагодарил российских защитников.

Также утром 13 марта атаке БПЛА подвергся нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По предприятию ударили четыре дрона, это привело к возгоранию на двух установках для переработки нефтепродуктов.

Беспилотники Россия

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