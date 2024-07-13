13 июля 2024, 20:21

Иномарка протаранила несколько авто на Красном проспекте в Новосибирске

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Массовая авария произошла в центре Новосибирска. Автомобиль BMW протаранил несколько машин. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

После аварии иномарка перевернулась и загорелась. На кадрах видны сильно поврежденные в результате столкновения автомобили. На месте работают спасатели.

По данным Telegram-канала «ЧП Новосибирск» , участниками ДТП стали минимум семь машин. Авария произошла на Красном проспекте у станции метро «Гагаринская».

Утром 13 июля автомобиль Renault столкнулся с машиной-кроссовером и автобусом на Варшавском шоссе в Москве. Один человек пострадал.

ДТП Иномарки
13 июля 2024, 21:48
Жилой дом загорелся на улице Инженерной на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Пожар разгорелся на чердаке жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в доме № 20 на улице Инженерной, огнем охватило чердак в четырехэтажном жилом доме. Здание кирпичное, газифицированное. По информации источника, с чердака валит густой черный дым.

На место происшествия подъехали пожарные автомобили, полиция. Официальной информации пока не поступало.


Пожары Москва
13 июля 2024, 21:22
На заводе, где обслуживали рухнувший SSJ-100, начались следственные действия
Freepik
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На заводе, где упавший под Коломной самолет Sukhoi Superjet прошел техническое обслуживание, ведут следственные мероприятия. Об этом заявила представитель Следственного комитета СК России Светлана Петренко, ее слова передало РИА «Новости».

«Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», - заявила она.

По ее словам, дело о крушении самолета передали в центральный аппарат СК. По изъятым деталям фюзеляжа и другим доказательствам назначили экспертизы. Также допрашивают очевидцев и свидетелей случившегося.

Ранее появились фото черных ящиков Sukhoi Superjet. Как отметили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), огонь очень повредил бортовые самописцы, но МАК все равно удалось спасти записанную информацию.

Самолеты Заводы Следственный комитет России Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 20:41
Коммунальщики нашли тело четвертого погибшего при взрыве насосной станции в Волгограде
РИА «Новости»
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Тело еще одного погибшего при взрыве насосной станции в Волгограде обнаружили при раскопке места ЧП. Об этом Следственный комитет региона сообщил РИА «Новости».

«Найдено тело еще одного рабочего», - сообщили в СК.

Сразу после взрыва извлекли тела двух погибших. Позже обнаружили тело третьего рабочего. Ранее власти региона сообщали, что под завалами могут оставаться еще три человека. Поиск осложнялся тем, что под руинами мог скопиться газ. Одного из погибших коммунальщики обнаружили в четверг.

Взрыв газа полностью разрушил электроподстанцию рядом с КНС. Рядом стоящие здания получили серьезные повреждения.

Взрывы СК РФ
13 июля 2024, 20:36
Момент столкновения BMW с припаркованными авто в Новосибирске попал на видео
Телеканал «360»
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Столкновение автомобиля BMW с припаркованными машинами в центре Новосибирска сняли на видео. Ролик появился в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как иномарка на огромной скорости влетает в припаркованные автомобили. В этот момент раздается громкий звук удара. BMW буквально снес несколько машин.

В ДТП пострадали два человека, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Участниками аварии стали семь автомобилей. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Авария произошла на Красном проспекте у станции метро «Гагаринская». В результате ДТП иномарка перевернулась и загорелась.

ДТП Видео BMW

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