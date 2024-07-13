Иномарка протаранила несколько авто на Красном проспекте в Новосибирске

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На заводе, где упавший под Коломной самолет Sukhoi Superjet прошел техническое обслуживание, ведут следственные мероприятия. Об этом заявила представитель Следственного комитета СК России Светлана Петренко, ее слова передало РИА «Новости».

«Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», - заявила она.

По ее словам, дело о крушении самолета передали в центральный аппарат СК. По изъятым деталям фюзеляжа и другим доказательствам назначили экспертизы. Также допрашивают очевидцев и свидетелей случившегося.

Ранее появились фото черных ящиков Sukhoi Superjet. Как отметили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), огонь очень повредил бортовые самописцы, но МАК все равно удалось спасти записанную информацию.