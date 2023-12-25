Иномарка насмерть сбила женщину на юге Москвы

В ведомстве уточнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник на улице Москворечье рядом с домом № 16. Водитель, находясь за рулем автомобиля марки BMW, сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Прибывшие на место аварии сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе в Москве произошло более 120 ДТП. В авариях погибли восемь человек, еще 124 пострадали. Чаще всего автоинспекторы регистрировали наезды на пешеходов и столкновения машин - 57 и 45 ДТП соответственно.