27 июня 2024, 08:44

Иномарка насмерть сбила ребенка под Липецком

Global Look Press
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В Липецкой области в аварии погиб ребенок. Правоохранители приступили к установлению всех обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, на трассе Грязи - Телелюй рядом с селом Светлая поляна 67-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Renault, сбила ребенка. От полученных травм пострадавший умер на месте аварии.

Следователи выясняют причины ДТП.

Ранее в Башкирии водитель легковушки сбил семилетнюю велосипедистку. Пострадавшую привезли в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, спасти девочку не удалось.

Еще одна девятилетняя девочка попала в ДТП в Кирове. Школьницу сбил мотоциклист, когда она перебегала проезжую часть. Пострадавшую увезли в медучреждение с серьезными травмами головы. Полиция организовала доследственную проверку.

Дети ДТП Машины
27 июня 2024, 09:50
Две женщины и двое детей погибли в ночном пожаре под Новосибирском
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Жертвами ночного пожара в Новосибирской области стали четыре человека, включая детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в ночь на 27 июня в Убинском районе в селе загорелся частный жилой дом, в котором находились семь человек.

В результате пожара погибли две женщины и двое детей двух и 15-ти лет. Еще одного взрослого и семимесячного младенца увезли в больницу. Об их состоянии пока подробностей нет.

Прибывшие на место пожара следователи и криминалисты устанавливают полную картину случившегося. Правоохранители также возбудили уголовное дело о гибели людей при пожаре.

Ранее в Москве на Свободном проспекте в квартире одного из домов произошло возгорание. Предположительно, пожар начался на кухне. Огнеборцы нашли на пепелище тела двух пенсионеров.

Уголовное дело Пожары Дети
27 июня 2024, 09:49
РЖД озвучили суммы выплат пострадавшим из-за ЧП в Коми
Пресс-служба МЧС
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Родственникам погибших из-за схода с рельс поезда Воркута-Новороссийск в Коми выплатят 2,025 миллиона рублей по страховке и два миллиона рублей дополнительно от РЖД. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Госпитализированные пострадавшие получат по одному миллиону рублей, а остальные пассажиры - по 500 тысяч рублей.

В РЖД принесли свои соболезнования близким погибших и раненых и отметили, что компания ведет расследование и помогает следствию установить все детали случившегося.

Направлявшийся в Новороссийск состав перевернулся 26 июня. В результате пострадали 46 человек , жертвами ЧП стали двое. Всего в вагонах находились 215 пассажиров.

Спасатели утром 27 июня обнаружили пропавшую после схода состава с рельс девочку , она выжила.

РЖД Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 09:19
Пропавшая при сходе поезда в Коми девочка выжила
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В Коми нашли девочку, которая после схода поезда № 511 Воркута — Новороссийск считалась пропавшей без вести. Она выжила, сообщил ТАСС.

В Коми нашли девочку, которая после схода поезда № 511 Воркута - Новороссийск считалась пропавшей без вести. Она выжила, сообщил ТАСС.

«15-летняя девочка найдена живой, подробности выясняются», - сказал агентству представитель администрации Воркуты.

Представитель экстренных служб заявлял журналистам о поисках одного пассажира поезда, судьба которого к утру 27 июня оставалась неизвестной. По предварительной информации, пропал ребенок 2008 года рождения.

В поезде находились 215 пассажиров. После схода с рельсов опрокинулись девять вагонов и пострадали, по подсчетам РЖД, 46 человек. Остальных отправили в пункт назначения специальным поездом по ускоренному графику.

РЖД Спасатели Дети Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 09:03
После схода с рельс поезда в Коми пропал ребенок
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Экстренные службы разыскивают пассажира, пропавшего из-за схода с рельс поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Об этом сообщило РИА «Новости».

Экстренные службы разыскивают пассажира, пропавшего из-за схода с рельс поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации издания, из-за ЧП пропал ребенок 2008 года рождения. Его судьба остается неизвестной.

Источник агентства в экстренных службах также заявил, что спасатели нашли под перевернувшимися вагонами тела двух человек.

РЖД МЧС РФ Россия Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск

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