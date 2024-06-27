Иномарка насмерть сбила ребенка под Липецком

По данным ведомства, на трассе Грязи - Телелюй рядом с селом Светлая поляна 67-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Renault, сбила ребенка. От полученных травм пострадавший умер на месте аварии.

Следователи выясняют причины ДТП.

Ранее в Башкирии водитель легковушки сбил семилетнюю велосипедистку. Пострадавшую привезли в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, спасти девочку не удалось.

Еще одна девятилетняя девочка попала в ДТП в Кирове. Школьницу сбил мотоциклист, когда она перебегала проезжую часть. Пострадавшую увезли в медучреждение с серьезными травмами головы. Полиция организовала доследственную проверку.