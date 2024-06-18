Иномарка насмерть сбила девушку в Москве

Мужчина, угрожавший пожарным и полицейским в деревне в Домодедове, скорее всего, сам поджег дом на своем участке, а затем и расположенную там бытовку. Об этом 360.ru рассказал один из очевидцев ЧП со стрельбой и метанием топора.

«Потом увидели, что его скрутили. Возгорание по его вине произошло, скорее всего, поджег сам. Сам и бытовку поджег, а дальше все это случилось», - добавил очевидец.

Раньше этого человека мужчина не видел. Но, по словам соседей, он, предположительно, новый собственник дома.

«Говорят, дом когда-то продавали, и он его купил. Причем соседи утверждают, что он вроде адекватный. Но вот как переклинило. Что произошло с ним - непонятно. Ничего такого не наблюдали за ним раньше. Как только обезвредили его, сразу пожарные все дотушили», - заключил местный житель.

Неадекватный житель позже выбежал с участка на улицу, махал топором, угрожал пистолетом, продолжил мужчина. В итоге швырнул топор в полицейских.

По словам мужчины, когда он заметил дым из окна, решил обратиться в МЧС, но потом увидел, что в соседском чате люди отписались, что уже вызвали спасателей. Оказалось, возгорание возникло в частном доме.

«Приехали специалисты, начали тушить, но мужчина, [который находился на участке], тут же поджег и бытовку, они начали ее тушить параллельно, а он принялся угрожать пистолетом, тогда пожарные вызывали полицию», - пояснил собеседник 360.ru.



