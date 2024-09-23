Иномарка на скорости сбила девушку-пешехода в центре Краснодара

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По его словам, пострадавшая девушка получила очень серьезные травмы.

«Ударили на пешеходном переходе. Она в очень плохом состоянии, ноги и все оторвано», - заявил источник.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах туда уже прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

Все сотрудники экстренных служб занимались оказанием помощи пострадавшей. О причинах аварии пока ничего не известно.

Подросток за рулем квадроцикла погиб на трассе в Татарстане при попытке скрыться от преследующих его сотрудников ГАИ.

Пресс-служба республиканской прокуратуры уточнила, что школьник в ходе погони не справился с управлением транспортным средством, выехал на красный сигнал светофора и отправил квадроцикл в кювет.

От полученных травм 13-летний водитель скончался на месте от полученных травм.