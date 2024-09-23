23 сентября 2024, 19:53

Иномарка на скорости сбила девушку-пешехода в центре Краснодара

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Водитель иномарки на скорости сбил на пешеходном переходе девушку в Краснодаре. Как сообщил источник 360.ru, авария произошла на пересечении улиц Мира и Коммунаров.

По его словам, пострадавшая девушка получила очень серьезные травмы.

«Ударили на пешеходном переходе. Она в очень плохом состоянии, ноги и все оторвано», - заявил источник.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах туда уже прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

Все сотрудники экстренных служб занимались оказанием помощи пострадавшей. О причинах аварии пока ничего не известно.

Подросток за рулем квадроцикла погиб на трассе в Татарстане при попытке скрыться от преследующих его сотрудников ГАИ.

Пресс-служба республиканской прокуратуры уточнила, что школьник в ходе погони не справился с управлением транспортным средством, выехал на красный сигнал светофора и отправил квадроцикл в кювет.

От полученных травм 13-летний водитель скончался на месте от полученных травм.

Краснодар ДТП
23 сентября 2024, 19:44
Пенсионерка сломала позвоночник в лифте на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Женщина получила тяжелую травму в лифте в одном из многоэтажных домов по Ленинскому проспекту в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Пострадала 66-летняя женщина, у нее компрессионный перелом позвоночника», - сказал он.

По предварительной информации, у лифта не сработали тормоза во время движения со второго на первый этаж. В этот момент в кабине находилась женщина. После происшествия она смогла выбраться из лифта самостоятельно.

Медики доставили пострадавшую в больницу. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее лифт обрушился в торговом центре «Афимолл» в Москве-Сити , в нем ехали трое пассажиров. Они выбрались из кабины, но им понадобилась помощь медиков.

Еще один случай обрушения произошел в Краснопресненском районе Москвы.

Лифт упал с высоты 15 этажа в закрытой на реконструкцию поликлинике. Внутри кабины находились двое рабочих, один из них погиб.

Обрушения Женщины Москва
23 сентября 2024, 19:42
Мытищинский живодер похищал собак для издевательств
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Протащивший по дороге привязанных к машине двух собак житель Мытищ похитил одного из животных с территории СНТ для издевательств. Хаски по кличке Ася пропала еще 15 сентября, все это время владелица собаки Елена занималась поисками питомца. Подробности она рассказала в комментарии 360.ru.

Она пояснила, что Ася играла на улице вместе с еще одной маленькой собакой рано утром 15 сентября.

«Они бегали вокруг дома, а потом неожиданно пропали. Маленькая вернулась, а остальные нет», - уточнила женщина.

Елена подчеркнула, что ей непонятно, как укравший животное мужчина попал на территорию поселка, так как она закрыта и посторонних туда не пускают.

Собеседница 360.ru отметила, что в тот же день начала поиски собаки. Ей дали телефон волонтеров, которые связались с женщиной в минувшее воскресенье, 22 сентября. Они прислали Елене видео с проездом машины с привязанными собаками, а также уточнили, что хаски сейчас находится на передержке. По договоренности Асю вернули владелице в тот же день.

В распоряжении 360.ru оказалось видео встречи хаски и хозяйки после двухнедельной разлуки. На опубликованных кадрах животное рвалось с поводка к владелице.

По словам Елены, сильных травм внутренних органов Ася не получила, но все лапы стерты практически до кости.

«Теперь лекарства и антибиотики. Когда домой вернулись - она забежала тут же. Сегодня с утра поднялась на второй этаж и сама спустилась», - добавила собеседница 360.ru.

Она добавила, что о похитителе питомца знает только со слов волонтеров. Те рассказали, что его зовут Константин, живет мужчина в поселке Дружба. Также зоозащитники попросили Елену написать на него заявление о краже собаки.

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в издевательствах над собаками в минувшее воскресенье. Против него завели уголовное дело о жестоком обращении с животными. К правоохранителям обратились зоозащитники, которые заявили, что мужчина протащил привязанных к машине собак на Лесопарковой улице. Личность злоумышленника вычислили по камерам наблюдения.

Мытищи Собаки Живодеры
23 сентября 2024, 11:43
«С незабываемыми эмоциями». Любитель селфи свалился за борт парома на Сахалине
РИА «Новости»
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Пассажир дизель-электрохода «Сахалин-8» на пути из Холмска в порт Ванино упал за борт. Мужчина свалился, когда фотографировал себя на фоне красивого пейзажа, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Молодой человек во время селфи не удержал равновесие и свалился за борт с верхней палубы правого борта парома. Экипаж тут же подал сигнал тревоги и бросил мужчине спасательный круг.

«Спасение молодого человека заняло около 30 минут. Пассажир был спасен из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения», - отметили в пресс-службе.

Транспортная полиция напомнила, что пассажиры сами несут ответственность за свои решения, а также за нанесенный другим людям и судовладельцу ущерб.

Ранее в Ростовской области за борт корабля упал электромеханик. Мужчина вышел на палубу и через какое-то время свалился в воду. Помощник капитана остановил двигатель парохода, но спасти рабочего не удалось.

Корабли Дальний Восток
23 сентября 2024, 11:14
«Это был подготовленный товарищ». Мотоблогерша Анютамини подверглась нападению в Москве
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Неизвестный в камуфляжной маске, спортивном костюме и черных перчатках избил мотоблогершу Анну Макаренкову (известную как Анютамини) на северо-западе Москвы. Помимо этого, он попытался угнать ее мотоцикл. Об этом пострадавшая рассказала в беседе с 360.ru.

«Физически чувствую себя более-менее, а морально нет. Мне страшно выходить из дома. На видео можно понять, что целью у него был именно мой мотоцикл. Это был подготовленный товарищ. Не успела лицо разглядеть, только глаза», - сказала девушка.

В пресс-службе московского главка МВД 360.ru сообщили, что по факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Грабеж».

«[В минувшую субботу] 21 сентября поступило заявление от женщины, что на Волоколамском шоссе неизвестный пытался завладеть ее мотоциклом, распылил ей в лицо газ, похитил смартфон и скрылся. По факту ЧП заведено уголовное дело, идут проверки», - отметили в ведомстве.

Ранее тиктокершу-лихачку Терезу Пуговкину избили в Москве ее же знакомые.

МВД РФ Блогеры

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