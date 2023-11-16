Иноагента Милова в Москве заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

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«Суд признал Милова* виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти», - процитировало агентство судью.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили видеоролики на YouTube, опубликованные Миловым*. В апреле 2022-го он сообщил, что покинул Россию.

Милова* объявили в международный розыск. Срок заключения будет исчисляться с момента его прибытия в РФ или экстрадиции.

Басманный суд Москвы также заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн** по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы России. Она находится в международном розыске.

* Владимир Милов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

** Люся Штейн признана в России иноагентом.