Иноагента Милова в Москве заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
Басманный суд в Москве заочно отправил Владимира Милова* в колонию общего режима на восемь лет. Его обвинили в публикации фейков о российской армии, сообщил ТАСС.
«Суд признал Милова* виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти», - процитировало агентство судью.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили видеоролики на YouTube, опубликованные Миловым*. В апреле 2022-го он сообщил, что покинул Россию.
Милова* объявили в международный розыск. Срок заключения будет исчисляться с момента его прибытия в РФ или экстрадиции.
Басманный суд Москвы также заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн** по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы России. Она находится в международном розыске.
* Владимир Милов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
** Люся Штейн признана в России иноагентом.