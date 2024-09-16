16 сентября 2024, 17:47

«Ингосстрах» выплатил Ozon миллиардную компенсацию за пожар под Истрой

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«Ингосстрах» возместил онлайн-ретейлеру Ozon ущерб, причиненный пожаром на складе под Истрой в августе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании.

Маркетплейсу выплатили 6,443 миллиарда рублей. «Ингосстрах» и Ozon провели масштабное расследование, в результате которого пожар на складе признали страховым случаем.

Компания поблагодарила маркетплейс за доверие и сообщила, что продолжит поддерживать его на пути к реализации планов.

Пожар на складе Ozon в Истре вспыхнул 8 августа 2022 года. Сотрудники МЧС смогли потушить его через пять дней, в ликвидации возгорания участвовали более 100 человек. В июне 2023 года сгоревший склад восстановили , его площадь составила 5,6 тысячи квадратных метров.

Ранее «Ингосстрах» упрощенно урегулировал убытки людей, здоровье или имущество которых пострадало во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Страховая организация отметила, что исковое заявление в компанию пока не приходило.

Пожары Истра
16 сентября 2024, 17:23
«С ним не работали». У напавшего на школу в Челябинске не было психологической поддержки
Соцсети
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У школьников должна быть психологическая поддержка, особенно если речь идет о детях из коррекционных классов, рассказала 360.ru детский и семейный психолог Олеся Покусаева. По ее словам, с напавшим на школу в Челябинске подростком, скорее всего, не работали.

«Для таких детей часто нужно чтобы был, например, тьютор, сопровождал ребенка. Если у него такие сложности были, я так понимаю, с ним не работали», - отметила специалист.

Дети и взрослые зачастую стоят на учете, но не посещают врачей, добавила Покусаева. Она напомнила, что осенью начнутся традиционные обострения, и в это время важно наблюдаться у специалиста.

«Если ребенок или взрослый стоит на учете, если заболевание все-таки диагностировано, то врача нужно посещать хотя бы для того, чтобы врач посмотрел, в каком состоянии находится пациент, может быть, что-то подкорректировал. <…> Должна быть прежде всего профилактическая работа, а уже потом лечебная. Очень много решает профилактика», - подчеркнула психолог.

На ранней стадии можно оперативно принять меры, но когда заболевание прогрессирует, это сделать уже сложнее, предупредила Покусаева.

«[Нападавший] уже манифестировал, у него явно был конкретный срыв», - подчеркнула эксперт.

Чтобы предотвратить подобные нападения, в школах должен быть минимум один психолог на определенную возрастную категорию.

«В школе, естественно, должна быть психологическая помощь, кабинет психологической поддержки как для детей, так и для учителей, кстати. Потому что <…> настолько перегруженные учителя… У них сил ни на что нет, не то что что-то выявить. Им бы со своим объемом справиться», - заключила Покусаева.

Утром 16 сентября подросток пришел в челябинскую школу № 68 с ножом и молотком и набросился на одноклассников. В результате пострадали пять человек, в том числе учитель.

Челябинск Школьники
16 сентября 2024, 15:17
В Бурятии рыбак случайно задавил спящего в палатке товарища
Пресс-служба Следственного комитета
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Житель Бурятии в состоянии алкогольного опьянения случайно переехал на автомобиле спящего в палатке рыбака. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности».

В пресс-службе сообщили, что ЧП произошло 12 сентября на берегу реки Баргузин, куда погибший и подозреваемый приехали на рыбалку. Мужчины выпили и отправились спать. Один из них ночью забрался в машину и решил завести двигатель, чтобы согреться. Припаркованная машина тронулась с места и наехала на палатку, в которой спал другой рыбак.

«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказали в СК.

Ранее 21-летнего жителя Тюмени насмерть задавила Toyota, которую он ремонтировал на улице. Парень пытался остановить машину руками , но его зажало между припаркованными автомобилями.

Рыбалка Следственный комитет России Бурятия
16 сентября 2024, 13:00
«Ни у кого не было конфликта». Нападение на челябинскую школу назвали беспричинным
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Учительница, пострадавшая из-за нападения подростка в школе № 68 в Челябинске, пыталась защитить детей. Ее доставили в больницу с ушибами, заявил 360.ru заместитель директора школы.

По его словам, учительница работала в школе более трех лет, и дети ее очень любят.

«Ребята с задних рядов, как произошло нападение, они защищали и девочек, и педагога. <…> Конкретики не могу сказать», - сообщил заместитель директора.

Он отметил, что конфликта между школьниками и учителями не было. Подросток повел себя неадекватно и набросился на других с молотком без причин, добавил замдиректора.

«Ни у кого не было конфликта», - подчеркнул он.

Представитель школы подтвердил, что в школе есть рамки, и они находятся в рабочем состоянии.

«На любой телефон они срабатывают», - уточнил он.

Он также рассказал, что сотрудница ЧОП, охранявшая школу в день нападения, пыталась защитить детей и, несмотря на опасность, принимала участие в задержании.

«Она же и вызвала [полицию], она же защищала и детей тоже, принимала участие в задержании. Там еще учитель-мужчина был. <…> Она не спасовала, не струсила», - объяснил замдиректора.

Представитель школы признался, что должен был уйти в отпуск, но из-за нападения сразу вышел на работу.

«Полтора часа был в отпуске, пытался в отпуск сходить», - добавил он.

Учащийся коррекционной школы напал с молотком и ножом на одноклассников. Всего пострадали пять человек. Одной из семиклассниц подросток проломил череп и перерезал горло, вторая получила травму головы и открытую рану.

Школы Челябинск
16 сентября 2024, 12:12
Подросток прошел в челябинскую школу с оружием через выключенные рамки
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На входе в школу № 68 в Челябинске дежурила 51-летняя сотрудница частного охранного предприятия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, рамки-металлодетекторы в учебном заведении отключили за несколько дней до нападения. Охранница пропустила подростка с молотком, ножом и пластиковым пистолетом в рюкзаке, не заметив ничего подозрительного, отметили авторы поста. Тревожную кнопку она нажала спустя 15 минут после того, как школьник напал на одноклассников. Журналисты добавили, что это произошло уже после попытки подростка наложить на себя руки.

Частное охранное предприятие сотрудничает со школой с начала прошлого года. Следователи выясняют, по какой причине охрана выключила рамки-металлодетекторы.

Перед нападением подросток рассуждал в соцсети о нацизме. Он также раскритиковал систему среднего школьного образования и назвал ее одним из проявлений рабства.Telegram-канал Shot сообщил, что школьник был участником суицидальной игры и выполнял задания.

Челябинская область Школы Челябинск Оружие

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