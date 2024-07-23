23 июля 2024, 22:26

«Ингосстрах» урегулировал убытки пострадавших в «Крокусе» в упрощенном порядке

РИА «Новости»
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«Ингосстрах» урегулировал в упрощенном порядке убытки людей, здоровье или имущество которых пострадало во время теракта в «Крокусе». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«Мы все помним о произошедшем и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в „Крокусе“», - заявили в «Ингосстрахе».

Там отметили, что исковое заявление в компанию пока не приходило. Также риск «теракт» клиент не включал в договор страхования гражданской ответственности. Организация всегда старательно соблюдает обязательства перед партнерами и клиентами.

Ранее стало известно, что после завершения лечения пострадавших при теракте в «Крокусе» следователи проведут с ними судебно-медицинские экспертизы. Всего СК опросил 1700 граждан в статусе потерпевших, а в качестве свидетелей прошли более 800 человек. Также провели около 20 обысков и назначили примерно 650 различных судебных экспертиз.

Теракт в «Крокусе»
23 июля 2024, 21:43
Из-за поджара в центре Москвы из дома эвакуировали 30 человек
РИА «Новости»
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Пожар в одном из центральных районов Москвы начался в квартире жилого дома. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание началось в кирпичной семиэтажке в районе Хамовники. Загорелась двухкомнатная квартира на шестом этаже. Пожару присвоили первый ранг. Из дома эвакуировали 30 человек. Как заявил хозяин горящей квартиры, внутри никого нет. Остальную информацию уточняют.

Ранее в Ижевске сгорел неэксплуатируемый двухэтажный дом. По предварительной информации, площадь пожара составила 216 квадратных метров. К тушению пламени привлекли 25 сотрудников МЧС. Данных о пострадавших не поступало.

Еще крупный пожар разгорелся на мебельном производстве в Нижнем Новгороде 20 июля. Площадь огня достигла до тысячи «квадратов».

Пожары Москва Квартиры
23 июля 2024, 20:40
Двух просящих о помощи в окне высотки заметили на востоке Москвы
Freepik
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Двое подростков просили о помощи, высунувшись из окна высотки на востоке Москвы. На место происшествия выехали экстренные службы и карета скорой помощи, сообщил источник 360.ru.

Крики раздавались на улице Рудневка Косино-Ухтомского района. Источник сообщил, что несколько подростков примерно 15 лет высовываются в окно на высоте и кричат «помогите» в течение 30 минут. На место происшествия приехали спасатели, скорая и полиция.

По установленной лестнице специалисты проникли в помещение через окно. В квартире обнаружили двух несовершеннолетних. Позже в туалете нашли их мать. Подробности случившегося установят правоохранительные органы.

В Нижегородской области спасатели эвакуировали 19 пассажиров перевернувшегося автобуса. Пострадали 11 человек.

Спасатели
23 июля 2024, 18:55
Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью
Телеканал «360»
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Байкерша МотоТаня насмерть разбилась на трассе Милас — Секе в Турции. Татьяна Озолина — настоящее имя девушки — не справилась с управлением мотоцикла. Отец девушки Иван Озолин рассказал 360.ru, что общался с дочерью незадолго до ее гибели.

Ничего не предвещало беды В день, когда мотоциклистка попала в смертельное ДТП, она списывалась с отцом в популярном мессенджере.

«Она ответила на сообщение с добрым утром», - поделился мужчина.

После девушка перестала выходить на связь, а ночью отцу позвонили и сообщили страшную новость. Подробностей трагедии мужчина до сих пор не знает. Он признался, что даже диалог сейчас дается ему с трудом.

«Все трясется», - сказал он.

Трагедия для всей семьи У погибшей остался 13-летний сын. С кем будет жить ребенок - пока неизвестно.

По словам Озолина, дочь не рассказывала о своих планах семье. Чаще при личной встрече или по телефону сообщала, где уже успела побывать.

«Сказала: „Поеду в Турцию“», - вспоминал Иван.

Как передавал RT , родители девушки живут в Омской области. За две недели до гибели Татьяна отправила их отдохнуть на море.

Кто такая МотоТаня? Татьяна Озолина снимала видео по байктеме, сообщали «Известия». У нее была миллионная аудитория. Перед гибелью в ДТП она заявляла о планах покорить Турцию. Меньше чем за сутки до аварии она опубликовала пост, подписав его «Бодрое измирское утро. 33».

В распоряжении 360.ru появились кадры с места гибели МотоТани. По одной из версий, 38-летняя мотоциклистка не справилась с управлением и столкнулась с байком другого блогера, с которым отправилась в путешествие по Турции. По другой - она врезалась в грузовик. Девушка скончалась на месте.

После гибели блогерши возбудили уголовное дело. Генеральное консульство России в Анталье пообещало помочь с доставкой тела женщины на родину.

Татьяна Озолина была широко известна не только в России, но и в мире. Татьяна снималась в клипах популярных исполнителей. В 2020 году ее признали самой популярной байкершей по количеству подписчиков. Девушка любила отправляться в многодневные путешествия на мотоцикле по России и другим странам, о чем подробно рассказывала в Сети.

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23 июля 2024, 17:27
Уголовное дело возбудили после гибели байкерши МотоТани в ДТП в Турции
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Уголовное дело возбудили после гибели мотоциклистки и блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, в ДТП в Турции. Генеральное консульство России в Анталье окажет содействие в репатриации тела, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

Россиянка разбилась на трассе Милас - Секе в провинции Мугла вечером 22 июля .

«По предварительным данным, в результате столкновения с другим мотоциклом она получила травмы, несовместимые с жизнью», - передали в дипмиссии.

Байкерша путешествовала по Турции и подробно освещала поездки в соцсетях. Девушка мечтала покорить эту страну на мотоцикле.

МотоТаня была широко известна не только в России, но и в мире. Татьяна снималась в клипах популярных исполнителей, напомнили «Известия». В 2020 году девушку признали самой популярной байкершей по числу подписчиков.

По одной из версий, 38-летняя мотоциклистка не справилась с управлением и врезалась в байк другого блогера, с которым отправилась в путешествие по Турции. По другой - она влетела в грузовик. Озолина скончалась на месте, ее попутчика доставили в больницу.

«Мы потеряли нашу любимую, подругу, сестру, мать и дочь. Авария произошла на трассе вблизи города Милас по вине второго участника движения, турецкого мото-блогера», - написали близкие Татьяны на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры с места гибели МотоТани. На мотоцикле местного байкера «разбита морда», у BMW Озолиной смят подрамник и задняя часть.

Турция Уголовное дело Путешествия ВКонтакте Больницы Грузовики Мотоциклы ДТП Соцсети Блогеры Россия BMW

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