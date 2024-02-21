21 февраля 2024, 16:41

Информацию о взрывах в Краснознаменске не подтвердили

РИА «Новости»
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Единая дежурно-диспетчерская служба не получала сообщений о взрывах или хлопках на территории Краснознаменска. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

«На 13:45 данных о каких-либо хлопках или взрывах не поступало», - отметили местные власти.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в районе 13:00 жители Краснознаменска услышали два звука, похожих на взрывы. Очевидцы заявили, что в окнах задрожали стекла. Предположительно, хлопки спровоцировал самолет, преодолевший звуковой барьер.

Мощный взрыв прогремел несколько дней назад в Кстовском районе Нижегородской области. В Сети появилось видео, на котором можно услышать хлопок. Судя по ролику, после взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

До этого хлопки услышали жители Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев объяснил, что звуки взрывов долетели из зоны проведения специальной операции, где подразделения ВС России выполняли боевые задачи.

Взрывы Краснознаменск
21 февраля 2024, 15:44
Школьница пропала в Новосибирске
Пресс-служба МВД
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В Новосибирске несколько дней назад пропала 15-летняя девочка. Школьницу разыскивают правоохранители, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Девушку разыскивают сотрудники отдела полиции № 3 «Заельцовский». Известно, что школьница пропала 19 февраля около 18:40 по местному времени.

«Вышла из организации, расположенной в Железнодорожном районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», - указали в ведомстве.

По данным правоохранителей, школьница выглядит на 13-15 лет, ростом около 155 сантиметров. Девушка худощавая, носит челку и длинные темно-русые волосы.

При себе в день пропажи имела черный рюкзак и документы. Одета в черную вязаную шапку с помпоном, такого же цвета объемную укороченную куртку, серые клетчатые брюки, коричневую кофту и высокие ботинки на платформе. Всех тех, кто имеет информацию о местонахождении девушки, призвал обратиться в полицию.

По данным Telegram-канала Shot , перед исчезновением девушку видели в салоне красоты. Там она якобы сменила прическу.

Россия Полиция
21 февраля 2024, 15:07
Самолет Баку — Москва экстренно снизился из-за утечки кислорода
РИА «Новости»
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Экипаж воздушного судна Airbus A320M авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполняющего рейс Баку — Москва, 20 февраля сообщил о возникшей на борту утечке кислорода. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».

Экипаж воздушного судна Airbus A320M авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполняющего рейс Баку - Москва, 20 февраля сообщил о возникшей на борту утечке кислорода. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».

Экипаж попросил снизиться до высоты в 11 тысяч метров. Для самолета выделили прямой маршрут к точке следования.

Однако сигнал о чрезвычайной ситуации борт не подал. Самолет приземлился в пункте назначения, аэропорту «Домодедово».

В этот же день, 20 февраля, пьяные супруги устроили дебош на борту рейса Москва - Коломбо. Из-за подвыпивших мужчины и женщины задержали самолет. При этом супруги путешествовали с детьми, и неприятный инцидент произошел у них на глазах. Всю семью выпроводили с борта и оставили в столице.

Аэропорт Домодедово Самолеты Авиакомпании Москва
21 февраля 2024, 10:56
Рабочий речного порта погиб из-за упавшего в Самаре крана
Пресс-служба Следственного комитета
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Портальный кран рухнул на территории речного порта в Самаре. В результате ЧП погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК по Самарской области.

В связи со смертью мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным следствия, кран упал на территории порта днем 20 февраля.

«В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ погиб работник 1964 года рождения», - указали в пресс-службе.

Ранее в Екатеринбурге бетонная опора, которую держал подъемный кран , рухнула на автомобильную дорогу. В Сети появилось видео с ЧП. На кадрах видно, что опора держалась на тросах, которые порвались. В момент ее падения водитель подъемника выбежал из кабины. На проезжей части, куда обрушилась бетонная конструкция, находились машины.

Уголовное дело Строительство Следственный комитет России
21 февраля 2024, 10:52
Рейс Москва — Коломбо задержали из-за пьяного дебоша
Freepik
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Борт, следовавший из Москвы в Коломбо, пришлось задержать 20 февраля из-за нетрезвых пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Ранее рейс Санкт-Петербург - Хургада развернули в аэропорт Пулково спустя считанные минуты после взлета. Причиной тому послужили две пьяные петербурженки, которые матерились и вели себя вызывающе.

«Отца семейства вывели с полицией, жена упала в салоне. Бедные дети. И пассажиры. В результате вся семья осталась в Москве», - говорится в сообщении.

Один из очевидцев отметил, что семейную пару уже наказали. У них двое детей.

Telegram-канал разместил видео с места событий. На кадрах видно, как правоохранители пытаются вывести из салона самолета мужчину. Однако тот отчаянно сопротивляется и задает вопрос: «Что такого я сделал?». Все это сопровождается детскими криками: «Папа, папа!».

Самолеты Москва

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