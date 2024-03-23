Индия и Саудовская Аравия осудили теракт в Crocus City Hall

Читайте нас в:

«Мы решительно осуждаем чудовищный террористический акт в Москве. Наши мысли и молитвы с семьями жертв. Индия выражает солидарность с правительством и народом Российской Федерации в этот час скорби», - подчеркнул индтйский премьер.

Теракт осудил и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд. По данным Саудовского агентства печати, он отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями, в которой принес соболезнования семьям жертв и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Король назвал теракт «позорным преступным деянием».

Ранее нападение на людей в Crocus City Hall осудили в десятках стран мира.

В результате теракта , случившегося вечером 22 марта, погибли более 60 человек и пострадали еще около 100.