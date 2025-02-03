«Им дали кислород и согрели». Стало известно о состоянии звездных минипигов после пожара

По словам Ремизовой, питомцы надышались дымом и были напуганы, но после оказания помощи их состояние нормализовалось.

«Им дали кислород и согрели. Все сейчас под наблюдением, никаких жалоб нету», - рассказала хозяйка поросят.

Из-за пожара, который начался в ее квартире, Ремизовой пришлось расселить питомцев по друзьям и знакомым.

По словам женщины, пока официальных данных о причине возгорания от пожарных у нее нет, но судя по степени повреждений, возгорание началось на подоконнике.

«Я не знаю, какая причина пожара. Пока я занималась с животными, пожарные уже уехали, но конкретно все, что было на подоконнике обгорело очень сильно. А там, где стояли приборы и свет, вообще ничего не сгорело», - объяснила Ремизова.

Ранее в Черкесске спасатели потушили пожар в квартире, возгорание которой могли спровоцировать коты хозяев.