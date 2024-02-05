05 февраля 2024, 12:26

Ил-76 сбили ради срыва любых контактов — Мирошник

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Решение сбить Ил-76 приняли, чтобы оборвать любые оставшиеся между Россией и Украиной контакты, в том числе обмен военнопленными и телами погибших. Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

«Думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которые хотя бы работали в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов „двухсотыми“, то есть погибшими, которые там есть», - сказал он.

Родион Мирошник добавил, что Россия и Украина время от времени контактировали по гуманитарным вопросам. Он заявил, что киевский режим понесет ответственность за крушение Ил-76 в Белгородской области.

Самолет с военнопленными на обмен сбили 24 января. Специалисты собрали обломки и пришли к выводу, что удар нанесли зенитной ракетной системой Patriot. В боевой расчет украинской ПВО входили иностранцы. Дипломат Константин Гаврилов в разговоре с «Известиями» не исключил причастность инструкторов НАТО к атаке.

Дипломатия Международные отношения Отношения России и Украины Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
05 февраля 2024, 12:22
Направлявшийся в Россию груз взрывчатки задержали в Грузии
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В Грузии задержали груз со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж. Об этом сообщили в Службе госбезопасности Грузии.

Транспортировку организовала украинская сторона для осуществления терактов в России, рассказали в ведомстве. Аналогичные преступления могли планировать и на грузинской территории.

К перевозке 14 килограммов взрывчатки оказались причастны граждане Армении, Грузии и Украины. При этом за транспортировкой груза стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Андрей Шарашидзе, сообщил RT.

«Службой государственной безопасности Грузии проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - добавили в ведомстве.

Ранее в Камчатском крае задержали мужчину, который готовил теракт на объекте инфраструктуры. Во время обыска у жителя Петропавловска-Камчатского изъяли тротиловые шашки, пиротехнику и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Грузия Одесса Россия
05 февраля 2024, 11:49
Тело мужчины нашли около дороги в Новой Москве
РИА «Новости»
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Следователи начали проверять обстоятельства смерти мужчины в Новой Москве, тело которого нашли около дороги в поселении Сосенское. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в ведомстве.

По их информации, на теле обнаружили ножевые ранения в области спины. Другие подробности произошедшего не уточняются. Точную причину смерти установят после проведения экспертизы.

Ранее тело другого мужчины с признаками насильственной смерти нашли в нежилом здании на северо-западе Москвы.

Убийства Следственный комитет России Москва
05 февраля 2024, 11:36
Водителю скорой помощи в Петербурге брызнули в лицо из газового баллончика
РИА «Новости»
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Неизвестный в Санкт-Петербурге распылил газовый баллончик в лицо 55-летнему водителю скорой помощи, прибывшему по заявке. Об этом написало издание 78.ru.

Нападение произошло в Приморском районе на Комендантском проспекте, 21/2 около 04:30 4 февраля. Неизвестный сразу же скрылся в парадной. У пострадавшего - химический ожог обоих глаз и роговицы и конъюнктивы. Водителя отпустили после оказания медпомощи, его состояние на тот момент было удовлетворительным.

Силовики возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Подозреваемого ищут.

Ранее, 30 января, RT писал, что в Брянске подросток распылил перцовый баллончик в здании гимназии. Информацию разместили в соцсети. Прокуратура Фокинского района организовала проверку. Как уточнили «Известия» , парень брызнул из баллончика в лицо другому школьнику. Он получил легкий ожог. На место выезжали скорая помощь и полиция, госпитализация пострадавшему не понадобилась. Ученики уже помирились. Учителя провели беседу с их родителями, семьи не имеют претензий к гимназии.

Санкт-Петербург Уголовное дело Скорая помощь Водители Полиция
05 февраля 2024, 11:05
Пьяный пассажир напал на полицейского в аэропорту Внуково
РИА «Новости»
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В московском аэропорту Внуково буйный пассажир вывихнул плечо полицейскому при попытке избежать медосвидетельствование. Его задержали за курение рядом со стойкой регистрации и оскорбление сотрудников воздушной гавани, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ночью пьяный 46-летний житель Калужской области ждал посадки на свой рейс. Заскучав, он подошел к стойке регистрации и закурил сигарету. Сотрудники аэропорта, потребовали прекратить, но в ответ мужчина лишь обматерил их. Тогда на место прибыли полицейские, но с ними нарушитель тоже вступил в конфликт, проявив еще большую агрессию.

Правоохранители надели на него наручники и привели в отдел для составления административного протокола за курение и мелкое хулиганство. Там пассажир согласился на медосвидетельствование, после этого с него сняли наручники. Однако мужчина сразу же схватил протоколы, начал их рвать, а также напал на сержанта с кулаками.

В итоге пострадавшего увезли в больницу с вывихом плеча, а на нарушителя составили два административных протокола. Уголовное дело за нападение на сотрудника полиции пока не возбудили. Shot уточнил, что дебошир работал в Калужском радиотехническом институте.

Ранее в районе Измайлово в Москве двое сотрудников частной управляющей организации избили сотрудника оптики. Против нападавших возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Драки Аэропорт Внуково Москва

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