«Думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которые хотя бы работали в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов „двухсотыми“, то есть погибшими, которые там есть», - сказал он.

Родион Мирошник добавил, что Россия и Украина время от времени контактировали по гуманитарным вопросам. Он заявил, что киевский режим понесет ответственность за крушение Ил-76 в Белгородской области.

Самолет с военнопленными на обмен сбили 24 января. Специалисты собрали обломки и пришли к выводу, что удар нанесли зенитной ракетной системой Patriot. В боевой расчет украинской ПВО входили иностранцы. Дипломат Константин Гаврилов в разговоре с «Известиями» не исключил причастность инструкторов НАТО к атаке.