Икона «Троица» не пострадала при пожаре в Троице-Сергиевой лавре

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«„Троица“ в другом храме. В колокольне лавры, где произошло возгорание, святынь не было. Там находились электрощиты и проводка», - отметил он.

По словам собеседника журналистов, братия сразу же начала тушить возгорание в колокольне самостоятельно до приезда сотрудников МЧС.

Крыша второго яруса в Троице-Сергиевской лавре загорелась вечером 18 декабря. По информации источника 360.ru, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в проводке.

Спасатели локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров за 30 минут. Причину пожара установят после экспертизы. В тушении участвовали 25 специалистов с привлечением пяти единиц спецтехники.