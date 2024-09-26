Их боятся даже медведи. На Камчатке самокатчик напугал гуляющего хищника

Военнослужащий Преображенского полка по имени Даниил Ф. сбежал с оружием из расположенного в Подмосковье парка «Патриот». О побеге 19-летнего солдата сообщил RT.

По данным Telegram-канала Baza , солдат-срочник пропал из многофункционального огневого центра. Как уточнил источник, молодого человека не обнаружили во время построения. Сбежавший вооружен автоматом и при себе имеет боекомплект к огнестрельному оружию.

Правоохранительные органы разослали ориентировку на беглеца и ведут его розыск, сообщил Telegram-канал «112». В регионе ввели план «Перехват».

Военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка - бойцы элитного подразделения, к которому предъявляют высокие требования при комплектовании. Они несут караул у Вечного огня на Красной площади. При призыве в Преображенский полк не принимают граждан, состоящих на учете в правоохранительных, психоневрологических или наркологических диспансерах, а также лиц с неснятой судимостью.

Ранее следователи в Балашихе поставили на военный учет 15 уклонистов-срочников. Правоохранители составили три протокола об административном правонарушении.