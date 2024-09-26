Их боятся даже медведи. На Камчатке самокатчик напугал гуляющего хищника
Мужчина на электросамокате чуть не врезался в медведя, прогуливающегося по тротуару в центре Петропавловска-Камчатского. Момент аварии попал на видео, сообщил Telegram-канал Amur Mash.
«Косолапый устроил вечерний променад по столице полуострова. Томно бродил по набережной, наслаждаясь видами озера Култушное, пока не услышал сигнал двухколесного», - уточнил канал.
Молодой человек и хищник двигались по тротуару, но самокатчик не заметил бегущего впереди медведя. Последний вздрогнул и убежал, куда неизвестно.
Прогулку животного снимали на видео девушки, проезжающего рядом автомобиля.
Ранее в Кемеровской области погиб мужчина , ставший жертвой нападения медведя. Работник базы отдыха скончался от полученных множественных ран.
В Приморском крае появился медведь-людоед , испугавший жителей поселка Лучегорск. Хищника ищут сотрудники Охотнадзора и вооруженные полицейские.