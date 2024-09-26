26 сентября 2024, 22:44

Их боятся даже медведи. На Камчатке самокатчик напугал гуляющего хищника

РИА «Новости»
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Мужчина на электросамокате чуть не врезался в медведя, прогуливающегося по тротуару в центре Петропавловска-Камчатского. Момент аварии попал на видео, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

«Косолапый устроил вечерний променад по столице полуострова. Томно бродил по набережной, наслаждаясь видами озера Култушное, пока не услышал сигнал двухколесного», - уточнил канал.

Молодой человек и хищник двигались по тротуару, но самокатчик не заметил бегущего впереди медведя. Последний вздрогнул и убежал, куда неизвестно.

Прогулку животного снимали на видео девушки, проезжающего рядом автомобиля.

Ранее в Кемеровской области погиб мужчина , ставший жертвой нападения медведя. Работник базы отдыха скончался от полученных множественных ран.

В Приморском крае появился медведь-людоед , испугавший жителей поселка Лучегорск. Хищника ищут сотрудники Охотнадзора и вооруженные полицейские.

Медведи Камчатка Электросамокаты
26 сентября 2024, 21:17
Срочник с автоматом сбежал из парка «Патриот»
РИА «Новости»
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Военнослужащий Преображенского полка по имени Даниил Ф. сбежал с оружием из расположенного в Подмосковье парка «Патриот». О побеге 19-летнего солдата сообщил RT.

По данным Telegram-канала Baza , солдат-срочник пропал из многофункционального огневого центра. Как уточнил источник, молодого человека не обнаружили во время построения. Сбежавший вооружен автоматом и при себе имеет боекомплект к огнестрельному оружию.

Правоохранительные органы разослали ориентировку на беглеца и ведут его розыск, сообщил Telegram-канал «112». В регионе ввели план «Перехват».

Военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка - бойцы элитного подразделения, к которому предъявляют высокие требования при комплектовании. Они несут караул у Вечного огня на Красной площади. При призыве в Преображенский полк не принимают граждан, состоящих на учете в правоохранительных, психоневрологических или наркологических диспансерах, а также лиц с неснятой судимостью.

Ранее следователи в Балашихе поставили на военный учет 15 уклонистов-срочников. Правоохранители составили три протокола об административном правонарушении.

Побеги Армия
26 сентября 2024, 19:30
Дети-живодеры сломали лапы кролику в контактной зоне ростовского парка
Unsplash
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Группа детей во время посещения контактной площадки Южного парка птиц «Малинки» залезла в вольер к кролику и сломала животному все лапы. Юных живодеров выгнал сотрудник и вызвал на место специалистов. Подробности происшествия организация сообщила в Telegram-канале.

Специалисты забрали пострадавшего кролика для операции и дальнейшего восстановления. Главный ветеринарный врач парка Александра Лашко заявила, что животному провели две процедуры остеосинтеза.

«Это означает, что кролику заново собрали кости всех четырех лап», - пояснила специалист.

Сейчас животное проходит процедуры по реабилитации, оставаясь под наблюдением ветеринаров.

Сотрудники парка призвали всех посетителей, которые приходят в «Малинки» семьями, внимательно следить за детьми и воспитать в них уважительное отношение к животным и птицам, а не использовать живых существ в качестве игрушек.

В начале сентября полиция Иркутской области начала проверку в отношении школьников, которые сначала повесили собаку, а после зарубили животное топором. По данным ведомства, оба юных живодера жили в селе Котик Тулунского района. В пресс-службе областного главка МВД пообещали принять меры к подросткам и их родителям после проверки.

Дети Россия Животные Живодеры
26 сентября 2024, 18:43
Школьница в Туве жестко избила сверстницу, издевательства сняли на видео
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В Кызыле ученица одной из школ жестко избила сверстницу. Видео драки подростков оказалось в распоряжении 360.ru.

В кадр попала девушка, которая стояла на коленях между двумя деревьями и извинялась. В этот момент сверстница ударила ее ногой в грудь, а потом - кулаком в голову.

Свидетелями сцены стали другие подростки, но они ограничились съемкой происходившего на смартфоны и не стали разнимать девушек. Причина конфликта неизвестна.

Заместитель мэра Кызыла по социальной политике Наталья Попугалова уточнила, что на видео оказались ученики двух школ. По ее словам, в образовательных учреждениях прошли советы по профилактике.

«Девочка, которая наносит удары несовершеннолетней, состоит на учете за бродяжничество. В отношении ее семьи составят протоколы за неисполнение родительских обязанностей. К детям, которые были наблюдателями, тоже применят меры административного воздействия. В отношении наносившей удары по решению суда примут более жесткие меры», - сказала она.

Ранее в татарстанской школе пятиклассник жестко избил девочку из младшего класса, ребенок получил сотрясение мозга.

Дети
26 сентября 2024, 18:23
Частный вертолет пропал под Архангельском
РИА «Новости»
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Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров во время полета под Архангельском. На его борту находились два человека, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Вертолеты Архангельская область

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