Игроки «СКА-Хабаровска» и «Челябинска» подрались после матча в Турции

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Потасовка произошла после финального свистка во время встречи, которая завершилась со счетом 4:3 в пользу «Челябинска». Нападающий хабаровской команды Саид Алиев развязал драку с одним из соперников, а затем к ним подбежали другие игроки и тренеры.

Причины и итоги конфликта неизвестны. Сразу после начала драки трансляцию прервали.

«СКА-Хабаровск» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» является четвертым в дивизионе А Второй лиги.

В декабре футболисты сломали нос арбитру в матче любительской лиги Турции. Это произошло после игры «Кумчатыспор» и «Чизре Диджлеспор», сообщили «Известия».

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 14 января рассмотрел случай с потасовкой спортсменов перед матчем «Амур» - «Авангард». Трех участников конфликта дисквалифицировали.