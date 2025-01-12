Хуситы «вынудили бежать» американский авианосец в Красном море

По словам радикала, хуситы запустили по авианосной группе США крылатые ракеты и беспилотники. Сариа заявил, что такие действия вынудили американские корабли покинуть театр военных действий и «бежать на крайний север Красного моря».

Это уже пятая атака хуситов на один и тот же авианосец ВМС США. В субботу, 11 января, Сариа в Telegram-канале также сообщал, что группировка запустила по этому военному кораблю крылатые ракеты и беспилотники. По его словам, в результате йеменским радикалам удалось сорвать атаку на Сану.

С похожими заявлениями Сариа выступал и 6 января. Хуситы, утверждал он, успешно атаковали Harry Truman двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками.

В конце декабря хуситы сбили американский MQ-9 Reaper . По их заявлению, уже 13-й с осени 2023 года.