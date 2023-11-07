Хулиганы распылили перцовый баллончик в лицо школьнику в Петербурге
Петербургские полицейские разыскивают подростков, которые брызнули в лицо школьнику из перцового баллончика. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Конфликт произошел на Звездной улице. Двое подростков подошли к шестикласснику и потребовали отдать карманные деньги. Получив отказ, злоумышленники брызнули в лицо ребенку из перцового баллончика и уехали на автобусе.
Полицейские составили фотороботы нападавших и приступили к поискам.
Ранее похожий случай произошел в Москве. Двое подростков 14 и 17 лет без каких-либо причин распылили газовый баллончик в лицо прохожему на Гоголевском бульваре. После этого нападавшие погнались за мужчиной и набросились на него. Злоумышленников задержали полицейские, против них возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство».