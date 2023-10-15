Художника Лубнина нашли мертвым в квартире в Петербурге — СМИ
Тело известного художника и поэта Гавриила Лубнина нашли с ножом в сердце в его квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание spb.kp.ru.
По данным источника издания, в последние годы Лубнин боролся с клинической депрессией. Он лечился в стационаре, из которого выписался несколько дней назад.
Рядом с телом погибшего нашли нож. Правоохранители назначили доследственную проверку и начали выяснять все обстоятельства.
При жизни художник много выставлялся и продавал картины. Стоимость его работ варьировалась от 70 до 200 тысяч рублей. Также Гавриил Лубнин сотрудничал как автор нескольких песен с группой «Чирвонцы» и рисовал обложки для группы «АукцЫон».
Кроме того, художник делился карикатурами в интернете. Его работы есть в коллекции музея современного искусства «Эрарта» в Петербурге.