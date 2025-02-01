Хозяина кафе под Пермью арестовали после массового отравления шаурмой
Суд в Пермской области отправил под домашний арест владельца кафе в Кунгуре, в котором отравились более 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и небезопасных услугах после неоднократных обращений в больницу в Кунгуре клиентов заведения общественного питания Shaurma-kosmos на улице Коммуны.
В краевом Минздраве уточняли, что медицинская помощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям. Госпитализировали 29 человек, среди которых 11 детей. Владельца точки общепита задержали, она приостановила работу.
«В отношении собственника кафе, подозреваемого в нарушении санитарных правил и оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», - заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что все пострадавшие посещали кафе в период с 30 по 31 января.