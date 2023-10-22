Хозяин овчарки убил и расчленил питомца на глазах у детей в Сахалинской области
Местный житель Долинска в Сахалинской области жестоко расправился со своей собакой и расчленил ее тело на глазах у детей. Об этом сообщил сайт Astv.ru.
В материале сказано, что свидетелями шокирующего зрелища стали дети его соседки. Они наблюдали это из окна. Женщина позже рассказала, что мужчина хладнокровно разделывал тело животного, не думая о вероятных свидетелях.
Младшая дочь местной жительницы позвонила матери в слезах, а старшая начала снимать жуткий процесс на камеру. Мать девочек оперативно обратилась в правоохранительные органы, однако блюстители порядка заявили, что хозяин собаки может делать с ней все, что захочет.
Несмотря на это, женщина добилась принятия ее сообщения. Позже участковый пообещал, что полицейские смогут приехать в понедельник.
В июле этого года стало известно, что в Тверской области начали разыскивать серийного насильника котов. На тот момент последним сексуальным объектом зоофила был домашний любимец по кличке Гриша.