Хозяин овчарки убил и расчленил питомца на глазах у детей в Сахалинской области

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В материале сказано, что свидетелями шокирующего зрелища стали дети его соседки. Они наблюдали это из окна. Женщина позже рассказала, что мужчина хладнокровно разделывал тело животного, не думая о вероятных свидетелях.

Младшая дочь местной жительницы позвонила матери в слезах, а старшая начала снимать жуткий процесс на камеру. Мать девочек оперативно обратилась в правоохранительные органы, однако блюстители порядка заявили, что хозяин собаки может делать с ней все, что захочет.

Несмотря на это, женщина добилась принятия ее сообщения. Позже участковый пообещал, что полицейские смогут приехать в понедельник.

В июле этого года стало известно, что в Тверской области начали разыскивать серийного насильника котов. На тот момент последним сексуальным объектом зоофила был домашний любимец по кличке Гриша.