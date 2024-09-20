«Хотят русской крови». Цыгане с криками ворвались в школу в Ростовской области
В станице Тацинской Ростовской области цыганский табор ворвался в школу с криками «хотим русской крови». Произошедшее сняли камеры видеонаблюдения, сообщила Lenta.ru.
На кадрах видно подростков, столпившихся в конце коридора. Там же появился неизвестный мужчина с бородой. На другом видео женщина попросила вызвать полицию. В это же время на фоне прозвучали детские крики.
Мать одного из учеников поделилась, что после конфликта среди школьников один из них вернулся в учреждение с группой цыган. Те стали угрожать детям расправой. Зачинщиком конфликта оказался цыганский ребенок, заявил отец одного из школьников.
«В школу ворвался табор (…), кричали, что хотят русской крови», - поделился мужчина.
Накануне в Челябинске мужчина ворвался в школу, где учился его сын, и оскорбил учительницу. За педагога заступилось Министерство образования Челябинской области, а мужчина принес публичные извинения.