«Хотим про все забыть». Появились подробности эвакуации детей с чемпионата в «Крокусе»

«У нас все хорошо. Быстро эвакуировались. Все закончилось, мы уже дома и хотим про все забыть», - заявила собеседница.

Об эвакуации детей с соревнований в «Крокус Экспо» также рассказывала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Она подчеркнула, что никто из юных танцоров не пострадал.

Но этим дело не закончилось. Работавшая на площадке судья танцевальных соревнований Карина Калиничева объявила, что столкнулась с травлей после сообщений, что детей якобы не выпускали из здания после начала теракта.

Она подала иск о защите чести и достоинства к генеральному директору компании «4 кота» Анатолию Сулейманову (издание Baza) и ООО «Айдэнсер.ру», ведущему Единый информационный портал о танцевальном спорте в России. По версии истца, обе площадки распространили недостоверные сведения о происходившем на чемпионате.