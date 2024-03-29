«Хотим про все забыть». Появились подробности эвакуации детей с чемпионата в «Крокусе»
Во время нападения боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» в соседнем выставочном комплексе «Крокус Экспо» проходили чемпионат и первенство России по бальным танцам. В соревнованиях принимали участие и совсем юные спортсмены из разных регионов России. Тренер из Челябинска Ирина Маркелова в беседе с «360» заявила, что ее ученики в момент теракта находились на соревнованиях, но их быстро вывели на улицу после начала стрельбы.
«У нас все хорошо. Быстро эвакуировались. Все закончилось, мы уже дома и хотим про все забыть», - заявила собеседница.
Об эвакуации детей с соревнований в «Крокус Экспо» также рассказывала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Она подчеркнула, что никто из юных танцоров не пострадал.
Но этим дело не закончилось. Работавшая на площадке судья танцевальных соревнований Карина Калиничева объявила, что столкнулась с травлей после сообщений, что детей якобы не выпускали из здания после начала теракта.
Она подала иск о защите чести и достоинства к генеральному директору компании «4 кота» Анатолию Сулейманову (издание Baza) и ООО «Айдэнсер.ру», ведущему Единый информационный портал о танцевальном спорте в России. По версии истца, обе площадки распространили недостоверные сведения о происходившем на чемпионате.