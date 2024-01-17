«Хотел настроить гитару». Воронежского школьника ударило током на репетиции

«Он дотронулся до гитары друга, чтобы помочь ее настроить. После этого получил удар током и прилип к инструменту. Друг оттащил гитару, и сын упал на пол. Сотрудники студии не стали вызывать скорую помощь, администратор лишь намазала ему руки медицинским клеем», - сообщила она Родители пришли в студию после звонка сына - он рассказал о случившемся отцу.

«Я попыталась выяснить у персонала, что произошло. Но со мной отказались разговаривать и пригрозили охраной. Группа в это время продолжила репетировать, то есть оборудование не отключили от электричества», - отметила собеседница «360».

Из травмпункта пострадавшего мальчика хотели направить в реанимацию. Но после изучения точек входа и выхода тока на обеих руках ребенка выяснилось, что разряд прошел по верхней части тела через грудной отдел, поэтому подростка отправили в кардиологию.

«После того, как сына ударило током, он упал и какое-то время еще лежал в окружении проводов. Поэтому врачи сейчас проводят обследование, чтобы установить насколько серьезными могут быть последствия удара», - добавила мать ребенка.

У пострадавшего подростка наблюдаются слабость и вялость, он немного дезориентирован и постоянно спит. Как отметила мать школьника, в деталях произошедшего ЧП разберутся Следственный комитет и прокуратура.

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