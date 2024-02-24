Хостел на воде пошел ко дну на Ждановской набережной в Петербурге
Более 80 человек эвакуировали с частично затонувшего отеля «Аквахостел» на Ждановской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Никто из постояльцев гостиницы не пострадал.
«Следователями устанавливаются обстоятельства частичного затопления „АкваХостела“ на Ждановской набережной», - указали в пресс-службе.
По информации сайта 78.ru , отель начал тонуть из-за льда, который продавил корпус гостиницы. Директор «АкваХостела» Илья Бобров рассказал изданию, что паники не было, хотя ЧП произошло ночью. По его словам, сотрудники заведения оперативно вызвали экстренные службы и эвакуировали людей.
«Была пробоина, трещина в корпусе. Оттуда шла вода. Откачиваем ее до сих пор», - отметил Бобров.
Ранее в Таиланде затонула яхта с россиянами. Туристы отправились в плавание вдоль Пхукета, но произошло ЧП - прорвало одну из труб в моторном отсеке. Всех пассажиров яхты спасли, но пострадавшее судно опустилось на морское дно.