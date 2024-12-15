Хороший человек и опытный моряк. Стала известна личность погибшего в Керченском проливе

«Как человек был очень хороший. Для меня это друг, который никогда не предаст. И где бы мы ни находились, мы все ровно были на связи. Все в шоке, потому что Данил был неотъемлемой частью экипажа», - поделился источник.

Собеседник издания отметил, что у Саблина был достаточный опыт работы на подобном судне. Он был мотористом, нес вахты в машинном отделении в качестве помощника механика. Саблин строго выполнял действия согласно его должности, подчеркнул источник.

Два танкера столкнулись в воскресенье в Керченском проливе. Судно «Волгонефть 212» получило повреждения и село на мель, а «Волгонефть 239» легло в дрейф. Для спасательной операции задействовали два буксира и два вертолета. О гибели матроса стало известно почти сразу, когда с танкера эвакуировали пострадавших.