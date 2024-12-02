02 декабря 2024, 01:37

Хоронили в закрытом гробу. Обвиняемого в зверском убийстве в Твери выпустили под домашний арест

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Подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Твери Евгении Суриной освободили из-под стражи. Мужчина уже написал чистосердечное признание, однако суд заменил ему меру пресечения на домашний арест, сообщила тверская редакция mk.ru.

В газете рассказали, что Евгения познакомилась с этим мужчиной в начале года. Родственники отнеслись к ее избраннику настороженно. Мужчина проявлял агрессию и долго не работал, он также стремился постоянно контролировать женщину.

Сурину видели на работе с синяками. Она утверждала, что произошло недоразумение. Вскоре Евгения пропала - живой ее уже не видели.

Тело Суриной обнаружили в учебном классе автошколы на улице Советской. Следователи выявили на ее теле многочисленные травмы, включая следы удушения. На месте преступления нашли улики, указывающие на причастность ее сожителя. После допроса он дал признательные показания - авторы статьи утверждают, что мужчина подписал и чистосердечное признание.

Следствие установило, что он был в состоянии алкогольного опьянения. По сведениям mk.ru, он рассказывал о содеянном и друзьям. В день убийства его видели в автошколе.

После ареста подозреваемого отправили в СИЗО. Затем суд сменил ему меру пресечения на домашний арест - сторона защиты предоставила медицинское заключение, согласно которому тот не может содержаться под стражей.

Ранее убийцу 16-летней девушки в Каменске-Уральском отправили за решетку. В колонии о проведет больше 20 лет.

Убийства Суд Преступления Мужчины Аресты
02 декабря 2024, 01:32
Очередной лифт вместе с человеком рухнул в Благовещенске
Freepik
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Прокуратура Благовещенска проведет проверку сообщений о падении лифта с человеком в многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка началась из-за сообщений СМИ о падении лифта по адресу улица Загородная, 47/2 в новом многоэтажном доме от застройщика ООО «СЗ „Монтажжилстрой“». В кабине лифта во время падения был человек. К счастью, он не получил серьезных травм.

«По поручению прокурора Амурской области Романа Пантелеева организована проверка по публикации СМИ о падении лифта в городе Благовещенске. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сказано в сообщении.

Ведомство также проведет проверку исполнения жилищного законодательства и оценит действия ответственных должностных лиц.

Ранее в Челябинске у лифта в доме на улице Курчатова оборвался трос. Внутри были люди.

Прокуратура РФ Россия
01 декабря 2024, 23:55
Утечка из нефтепровода «Дружба» произошла в Польше
Unsplash
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Около города Пневы на западе Польши местные жители обнаружили разлив нефти из трубопровода «Дружба». Позднее власти приняли экстренные меры по предотвращению последствий ЧП, сообщило агентство Reuters со ссылкой на польского оператора трубопровода Pern.

Утечка из нефтепровода заставила оператора приостановить перекачку на одной из его веток. «Дружба» переправляет энергоресурс на немецкие нефтеперерабатывающие заводы.

В заявлении Pern говорится, что, хотя поврежденная ветка была немедленно закрыта, поставки нефти продолжались по второй ветке, «технические возможности которой полностью покрывают объемы потребностей клиентов».

На место происшествия направили группу химического реагирования и оперативную группу командующего провинциальной пожарной службы для оценки и обеспечения безопасности района. Местных жителей заверили, что им ничего не угрожает.

Причины инцидента на данный момент неизвестны. Расследовать происшествие будет внутренний комитет Pern.

Трубопровод «Дружба» - это основной канал поставок нефти из России в Восточную и Центральную Европу. Об утечках здесь польский оператор сообщал и ранее.

Европа Нефть Польша Заводы
01 декабря 2024, 22:35
В Москве рабочий упал с 42-го этажа и погиб
Пресс-служба Следственного комитета
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Рабочий рухнул с высоты на стройке в Кутузовском проезде в Москве и погиб. Как сообщили в столичном Следственном комитете мужчина упал с 42-го этажа.

«Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работу на месте происшествия. Установлено, что работы производились на высоте 42-го этажа», - уточнили в ведомстве.

По данному факту правоохранители организовали доследственную проверку. Специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе строительно-техническую, в ходе которой изучат строительную документацию.

Ранее похожий случай произошел на севере Москвы. На улице Двинцев монтажник сорвался в вентиляционную шахту на стройке.

Строительство Работа Мужчины Москва
01 декабря 2024, 20:07
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с фурами в Курилове
РИА «Новости»
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Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой на трассе А-107 в районе Курилова. Об этом сообщил источник 360.ru.

В экстренные службы позвонила женщина и сообщила, что она заблокирована и не может выйти из машины. Также она рассказала, что видит погибшего мужчину, предположительно, водителя одной из фур.

Перекрыта одна полоса движения. Позже источник уточнил, что двое человек смогли выбраться из ловушки самостоятельно. К месту происшествия выехали спецслужбы.

Ранее на 107-м километре МКАД в районе Восточного Измайлова произошла массовая авария. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

Грузовики ДТП Машины ЦКАД

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