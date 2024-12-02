Хоронили в закрытом гробу. Обвиняемого в зверском убийстве в Твери выпустили под домашний арест

В газете рассказали, что Евгения познакомилась с этим мужчиной в начале года. Родственники отнеслись к ее избраннику настороженно. Мужчина проявлял агрессию и долго не работал, он также стремился постоянно контролировать женщину.

Сурину видели на работе с синяками. Она утверждала, что произошло недоразумение. Вскоре Евгения пропала - живой ее уже не видели.

Тело Суриной обнаружили в учебном классе автошколы на улице Советской. Следователи выявили на ее теле многочисленные травмы, включая следы удушения. На месте преступления нашли улики, указывающие на причастность ее сожителя. После допроса он дал признательные показания - авторы статьи утверждают, что мужчина подписал и чистосердечное признание.

Следствие установило, что он был в состоянии алкогольного опьянения. По сведениям mk.ru, он рассказывал о содеянном и друзьям. В день убийства его видели в автошколе.

После ареста подозреваемого отправили в СИЗО. Затем суд сменил ему меру пресечения на домашний арест - сторона защиты предоставила медицинское заключение, согласно которому тот не может содержаться под стражей.

Ранее убийцу 16-летней девушки в Каменске-Уральском отправили за решетку. В колонии о проведет больше 20 лет.