«Холодная вода не испугала». Один из спасавших людей в Мойке — о помощи пострадавшим
Одним из спасавших сегодня людей из утонувшего в Мойке автобуса был Мухаммад Гасанов. В беседе с 360.ru мужчина рассказал, что гулял неподалеку, когда произошло ЧП.
«Гулял рядом, увидел, что произошло ЧП и сразу ринулся спасать. Холодная вода не испугала, мы купаемся в Дагестане в озере, даже если вода холодная. Всем, кому смогли, оказали помощь», - поделился он.
Гасанов уточнил, что успел увидеть и сам момент происшествия. По его словам, автобус сначала врезался в машину, а потом упал в реку.
В ответ на вопрос, какое ориентировочно количество очевидцев последовали его примеру, чтобы скорее помочь пострадавшим, молодой человек заметил, что таких было немного.