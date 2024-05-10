«Гулял рядом, увидел, что произошло ЧП и сразу ринулся спасать. Холодная вода не испугала, мы купаемся в Дагестане в озере, даже если вода холодная. Всем, кому смогли, оказали помощь», - поделился он.

Гасанов уточнил, что успел увидеть и сам момент происшествия. По его словам, автобус сначала врезался в машину, а потом упал в реку.

В ответ на вопрос, какое ориентировочно количество очевидцев последовали его примеру, чтобы скорее помочь пострадавшим, молодой человек заметил, что таких было немного.