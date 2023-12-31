31 декабря 2023, 00:10

Хоккеисты юношеской команды погибли в дорожной аварии

РИА «Новости»
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Хоккеисты юношеской команды «Чайка» скончались в результате ДТП. Об этом сообщили РИА «Новости» в Федерации хоккея Вологодской области.

Жертвами аварии стали подростки 2010 и 2011 года рождения. Хоккейные клубы «Чайка», «Череповец» и Федерация хоккея Вологодской области принесли глубокие соболезнования родственникам погибших. В соцсетях начали сбор средств в связи со случившемся.

«Пока в ходе следствия информации нет. Есть предположения, что занесло из-за колеи, неудачное перестроение. Дорога четырехполосная, на встречную полосу не должен был выезжать по своей инициативе», - заявил источник агентства.

Ранее стало известно о смерти спортсмена российского регбийного клуба «Красный Яр» Назара Хлобозова. Юноше было 17 лет, он скончался во время ДТП. Авария случилась в Красноярске 4 ноября. Назар вместе с четырьмя друзьями передвигался на автомобиле Lada. Шофер не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В итоге машина столкнулась с автобусом.На месте скончались двое пассажиров легковушки и водитель. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали Назара. Три дня врачи боролись за его жизнь, однако спасти юношу не удалось.

Спортсмены ДТП Хоккей Дороги Машины
30 декабря 2023, 17:07
Предполагаемого убийцу отца Легойды арестовали
Пресс-служба Следственного комитета
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Суд Подмосковья постановил арестовать 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве Романа Легойды — отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Помимо убийства подсудимого обвинили по статьям «Разбой» и «Использование заведомо ложного документа». По решению суда мужчину арестовали до 29 февраля 2024 года.

Подсудимый во время допроса признался, что убил 90-летнего пенсионера. Обвиняемый рассказал, что попросил Романа Легойду подвезти его до магазина, после чего потребовал отдать ему деньги, пригрозив ножом. Обвиняемый также заявил, что украл у Легойды 100 тысяч рублей и убил.

Тело пенсионера нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе в Московской области. По информации Telegram-канала Mash , злоумышленник нанес 90-летнему мужчине 18 ранений. Правоохранители нашли подозреваемого в кратчайшие сроки, СК взял ход расследования на особый контроль.

Суд Подмосковья постановил арестовать 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве Романа Легойды - отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Уголовное дело Убийства Суд Следственный комитет России
30 декабря 2023, 16:32
«Русский добровольческий корпус» внесли в список террористических организаций
РИА «Новости»
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ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» (РДК)* в перечень террористических организаций, запрещенных на территории страны. Скорректированный список опубликовала «Российская газета».

Боевики РДК* - в основном россияне, однако сражаются на стороне ВСУ. Как рассказали изданию в центре общественных связей ФСБ России, террористы убили двух мирных жителей в Брянской области и ранили еще двоих, а кроме того занимались мародерством.

Второй Западный окружной военный суд признал организацию террористической еще 16 ноября. В силу решение вступило 2 декабря. Лидера РДК, 39-летнего Дениса Капустина** приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену и террористическую деятельность.

*\"Русский добровольческий корпус»* внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории РФ.

*** Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Суд Терроризм ФСБ
30 декабря 2023, 15:45
Более 600 автомобилей выстроились в очередь у Крымского моста
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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, в очереди стоят порядка 650 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его информации, со стороны Тамани в очередь выстроились 487 машин. Со стороны Керчи в 15:00 по московскому времени зафиксировали пробку из 164 транспортных средств.

В декабре над акваторией Азовского моря системы ПВО сбили украинскую ракету , летевшую в сторону Крымского моста. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что военные сорвали провокацию ВСУ.

Ранее Крымский мост временно перекрывали для автомобилей утром 5 декабря. Движение по переправе восстановили через четыре часа, причину закрытия в оперштабе не сообщили. В пробке по состоянию на 08:00 стояли порядка 100 машин.

Перед этим СМИ заявили о взрывах над Керчью. По словам очевидцев, удары прозвучали в районе Аршинцева и населенного пункта Войково. Свидетели добавили, что раздалось около девяти взрывов. Официально эти данные не подтвердили.

Крымский мост Пробки Машины
30 декабря 2023, 15:02
Елка вспыхнула в квартире на севере Москвы, четыре человека пострадали
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Новогодняя елка загорелась в квартире на Лобненской улице Северного административного округа Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Пожар начался на втором этаже в коммунальной квартире. Причиной возгорания стало замыкание гирлянды. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. Они отравились продуктами горения.

Семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку доставили в городскую больницу имени Филатова, взрослые от госпитализации отказались. Уточняется, что соседей на момент пожара в квартире не было.

Ранее елка загорелась в квартире жилого дома в Обручевском районе Москвы. В результате пострадали три человека. Их экстренно увезли в больницу.

Пожары Больницы Москва 2023

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