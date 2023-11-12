Хоккеист умер во время матча в Москве

ЧП произошло во время игры «Арматы» с клубом «Фаворит». По информации Telegram-канала Shot, 61-летний Янчишин внезапно рухнул на лед и потерял сознание. На арене не оказалось врачей, а прибывшие медики скорой помощи спасти хоккеиста уже не успели.

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Хоккейная лига SHL выражает искренние и глубокие соболезнования Михаила. В нашей спортивной семье стало меньше на одного человека», - указали в SHL.

В конце октября в Великобритании от пореза шеи умер американский хоккеист клуба «Ноттингем Форрест» Адам Джонсон. Во встрече с «Шеффилд Стилерс» соперника неудачно наступил ему на шею коньком , Джонсон скончался от потери крови в больнице.