«Хочу согреться». Спасавший людей из утонувшего автобуса рассказал о своем состоянии

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«Сейчас я дома, хочу согреться, есть слабость», - поделился он.

Еще двух пришедших на помощь людям мужчин зовут Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Их имена опубликовал ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву. Молодцы! Дагестанцы никогда не пройдут мимо чужой беды!» - подчеркнул он.

360.ru удалось связаться с Гасановым. Молодой человек рассказал, что в момент происшествия гулял неподалеку. Увидев падение автобуса в реку, сразу бросился на помощь. Холодная вода никак не испугала , добавил он.

По последним официальным данным, жертвами ЧП с утонувшим в Мойке автобусом стали три человека. По факту случившегося возбудили дело. Водителя, который был за рулем транспортного средства, задержали в качестве подозреваемого.