Хлопок и много дыма. Очевидцы — о взрыве газа в Котельниково

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«Просто убираемся, и тут слышим взрыв. Довольно таки громкий, испугались. Сейчас более-менее успокоили там все. Дым до сих пор идет», - сказал парень.

Студентов завели в здание, к месту происшествия на улице Родины приехали три пожарные машины. Полицейские перекрыли дорогу, но после полудня сняли оцепление.

По словам другого очевидца, один человек погиб, трое пострадали - девушке оторвало руки, на ребенка рухнули осколки стекла, пожилого мужчину увезли в реанимацию. Эту информацию подтвердил третий житель Котельниково. По его словам, взрыв и пожар повредили четыре квартиры.

Возгорание произошло утром 23 октября в двух квартирах пятиэтажки , сообщило МЧС. Его локализовали на площади 96 квадратных метров. Глава Котельниковского района Сергей Понкратов подтвердил, что причиной мог стать взрыв газа. По его информации, двух человек госпитализировали, одного из них в тяжелом состоянии.