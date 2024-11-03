03 ноября 2024, 08:32

Хлебозавод загорелся в Москве

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Пожар вспыхнул в здании хлебозавода на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пламя охватило второй этаж помещения на Подъемной улице. Люди эвакуировались из здания самостоятельно.

Открытое горение оперативно ликвидировали.

По данным пресс-службы МЧС, пожар полностью потушили на площади 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне пожар произошел в 12-этажном доме на Тимирязевской улице в столице. Задымление началось на первом этаже. В одном из помещений спасатели обнаружили пострадавшего, его передали врачам. Открытое горение вскоре потушили.

Пожары Москва
03 ноября 2024, 07:15
Массовая авария с 11 авто произошла на севере Москвы. Три человека пострадали
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В Москве произошла массовая авария с участием 11 автомобилей. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось в Войковском районе на Ленинградском путепроводе. Участниками аварии стали шесть машин такси. В результате перекрыли четыре полосы движения из пяти.

На место прибыли врачи скорой помощи. Пострадали три человека.

«Спуск с моста, подморозило, и их всех размотало. Едет только крайний левый ряд», - уточнил источник.

Минувшей ночью массовая авария с шестью автомобилями произошла в центре столицы. Один человек погиб, еще трое пострадали. Участниками ДТП стали несколько такси. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

ДТП Машины Москва
02 ноября 2024, 21:36
«Угрожал все взорвать». Целившийся в прохожих житель Сергиева Посада попал на видео
Телеканал «360»
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Разгуливавший в Сергиевом Посаде мужчина с ружьем угрожал все взорвать, рассказала 360.ru мать школьницы, которая оказалась рядом с агрессором. Задержанный направил двустволку на прохожих и заявил, что перестреляет всех вокруг.

Вооруженный мужчина засветился недалеко от школы № 18.

«Дочка слышала угрозы, спряталась за машину в этот момент, очень испугалась. [Злоумышленник] угрожал все взорвать и перестрелять. Мужчина с женщиной шли и курили вейп, на них был направлен ствол», - уточнила собеседница 360.ru.

Днем 2 ноября в Сергиевом Посаде заметили мужчину с ружьем. Он ходил по городским улицам и целился в людей. На место прибыли правоохранители и задержали его.

Злоумышленника узнал один из очевидцев произошедшего. Он рассказал, что это его нелюдимый сосед.

Школы Женщины Мужчины Оружие
02 ноября 2024, 20:06
Четыре фуры столкнулись в Татарстане и блокировали движение на трассе М-7
Пресс-служба МЧС
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Четыре грузовика попали в аварию на мосту на 776-м километре федеральной трассы М-7 в Татарстане, сообщила пресс-служба МЧС России. Движение по переправе перекрыли — три большегруза загорелись.

В результате аварии пострадал один человек.

«Привлечена тяжелая спецтехника для эвакуации поврежденных транспортных средств. На месте работают 30 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России», - добавили в министерстве.

На прошлой неделе под Тверью столкнулись бензовоз и грузовик. Большегрузы загорелись, для их тушения привлекли 28 сотрудников МЧС. В результате аварии пострадал человек, ему оказали помощь.

Четыре грузовика попали в аварию на мосту на 776-м километре федеральной трассы М-7 в Татарстане, сообщила пресс-служба МЧС России. Движение по переправе перекрыли - три большегруза загорелись.

Грузовики Татарстан ДТП МЧС РФ Дороги
02 ноября 2024, 00:18
Петербурженка умерла на операционном столе после липосакции
Unsplash
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Жительница Санкт-Петербурга умерла на операционном столе во время липосакции, сообщил 78.ru. По предварительной информации, у 44-летней пациентки произошла внезапная остановка сердца, а в клинику на улице Матроса Железняка ее привез супруг.

Журналисты уточнили, что женщина выбрала медклинику по отзывам в Сети.

Делом уже заинтересовались в Следственном комитете.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии, расположенной на улице Матроса Железняка», - сообщили в пресс-службе СК.

Там добавили, что операцию пациентке провели 31 октября, а умерла она 1 ноября. Следователи уточнили, что пока причина смерти неизвестна.

В середине октября в столичной частной клинике при подготовке к операции скончалась пациентка из Старого Оскола. Женщина обратилась к медикам для замены тазобедренного сустава. Родственники погибшей уже обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных в смерти к ответственности.

Санкт-Петербург Больницы Следственный комитет России

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