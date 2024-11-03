Хлебозавод загорелся в Москве

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По его данным, пламя охватило второй этаж помещения на Подъемной улице. Люди эвакуировались из здания самостоятельно.

Открытое горение оперативно ликвидировали.

По данным пресс-службы МЧС, пожар полностью потушили на площади 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне пожар произошел в 12-этажном доме на Тимирязевской улице в столице. Задымление началось на первом этаже. В одном из помещений спасатели обнаружили пострадавшего, его передали врачам. Открытое горение вскоре потушили.