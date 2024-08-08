08 августа 2024, 16:45

Хирурги смогли сохранить глаз пострадавшему в драке боксеру Двали

РИА «Новости»
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Врачи успешно зашили сетчатку глаза чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали, который пострадал из-за массовой драки в Феодосии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Хирурги сохранили спортсмену глаз, обошлось без установки глазного протеза. Планы по адаптации и восстановлению после операции станут известны через один-два месяца.

Авторы статьи отметили, что шансы на успешную «сборку» глаза были один к 100, но врачам удалось совершить чудо.

Тренер Двали Иван Щелок ранее заявил, что его ученика обследовали множество специалистов. По его словам, никто не соглашался провести сложную операцию - от нее отказались шесть профессоров. Тренер подчеркнул, что шансы на сохранение глаза были совсем небольшими.

Боксер 28 июля заступился в Крыму за молодого человека, которого избивала толпа. В ответ на это мужчины набросились на спортсмена. Участникам драки предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». Трое из них работали охранниками, а остальные - разнорабочими, сообщил RT.

Драки Спортсмены Крым Врачи Бокс
08 августа 2024, 14:07
Станцию московского метро временно закрыли по требованию полиции
Unsplash
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Станцию «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метро утром закрывали примерно на полчаса по требованию полиции. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Сейчас поезда движутся по линии по расписанию, станция открыта на вход и выход.

Ранее на станции метро «Дмитровская» на 10 минут отключилась подача электроэнергии , вызвав панику среди пассажиров.

А до того недалеко от станции метро «Профсоюзная» во время движения задымился трамвай 26-го маршрута. При происшествии никто не пострадал.

Метро Полиция Москва
08 августа 2024, 13:48
Школьница в Москве получила ожоги первой степени вместо эпиляции ног
Unsplash
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Школьницу в Москве госпитализировали с ожогами первой и второй степеней после похода на лазерную эпиляцию. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным издания, 16-летняя девушка записалась в салон красоты на лазерную эпиляцию ног по акции. Однако вместо волос ей выжгли кожу. Сейчас пострадавшая лечится дома.

В салоне отказались вернуть деньги за процедуру. Семья девушки собирается добиваться компенсации.

Также, по данным канала, администратор салона назвала произошедшее реакцией «в пределах нормы после процедуры» и заявила, что подобное якобы должно пройти в течение недели.

В марте врач Елена Кременевская заявила , что люди часто заражаются гепатитом C, посещая салон красоты.

Красота Москва
08 августа 2024, 13:39
Ручную гранату нашли рядом с торговым центром в Москве
Pxhere
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Ржавую ручную гранату нашли рядом с торговым центром на улице Хабарова в Москве. Как сообщил источник 360.ru, к месту происшествия прибыли саперы.

«Забрать не могут. Ждут военную комендатуру», - уточнил он.

Эксперты подтвердили, что граната - времен Великой Отечественной войны. Снаряд лежит в 150 метрах от ТЦ и в 300 метрах от школы и жилых домов. Территорию оцепили.

В этот же день подозрительный предмет обнаружили на станции метро в Москве. На платформе стояла продуктовая тележка, обмотанная скотчем.

Школы Военные Великая Отечественная война Москва
08 августа 2024, 13:30
Мощность и продолжительность DDoS-атак на российскую инфраструктуру выросли
Unsplash
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Продолжительность и мощность DDoS-атак на российскую цифровую инфраструктуру за год выросли более чем втрое. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, еще летом 2023 года максимальная продолжительность кибератак составляла 20 часов, а средняя мощность - 10 гигабайт в секунду. Сегодня эти показатели достигли 72 часов и более 30, а краткосрочно - до 200 гигабайт в секунду.

«Цифровая безопасность нашей страны в последние годы подвергается огромному числу рисков и посягательств. DDoS-атаки - это один из мощных инструментов информационной войны против России», - подчеркнул депутат.

Он призвал бизнес активно вкладываться в информационную безопасность.

В июне хакеры из пяти стран атаковали сеть мобильного оператора МТС , но за два часа так и не смогли ее взломать.

Госдума РФ Хакеры

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