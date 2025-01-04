Хинштейн защитил лишившегося машины в Ростове-на-Дону волонтера из Курска

Он подчеркнул, что уже связался с прокурором Ростовской области Романом Прасковым.

«В ближайшие часы машину Андрею вернут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту самоуправства», - написал Хинштейн.

Временно исполняющий обязанности губернатора добавил, что также рассчитывает на проверку прокуратурой работы ростовских правоохранителей, к которым курский волонтер безуспешно обращался за помощью на протяжении нескольких дней.

По данным сообщества «Курский бомондъ» во «ВКонтакте» , эвакуатор понадобился Лямцеву из-за поломки машины около Ростова-на-Дону еще 2 января. Необходимый номер он нашел на доске объявлений и договорился, что его дотянут до города за 23 тысячи рублей. Но после приезда на место эвакуаторщик оценил свою услугу сразу в 84 тысячи.

Волонтер платить отказался, и его машину заблокировали. Полицейские, к которым обратился Лямцев, намекнули ему, что лучше отдать деньги. Когда Андрей снова пришел на площадку и потребовал машину обратно, ее сбросили с эвакуатора и повредили, а волонтера, который пытался этому помешать, избили и обрызгали из перцового баллончика.

В конце ноября двое жителей Волгограда предстали перед судом з а похищение ветерана специальной военной операции , у которого они вымогали деньги. Они силой усадили бывшего военного в машину и отобрали мобильный телефон. Выбраться ветеран смог, когда злоумышленники отвлеклись, чтобы сменить номера на автомобиле.