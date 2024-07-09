09 июля 2024, 05:30

Химпредприятие загорелось в Мурманской области

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Промышленное предприятие загорелось в городе Кировске в Мурманской области. Пожар охватил кровлю склада с химическими веществами, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Кировске возгорание произошло на высоте 56 метров: горит кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом», - уточнили в ведомстве.

Пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. В тушении огня принимают участие 46 специалистов и 14 единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Накануне, 8 июля, огонь разгорелся в производственном здании на улице Декабристов в Москве. Предварительно, никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Мурманская область
09 июля 2024, 01:56
В Коми мемориальная плита насмерть придавила 7-летнюю девочку
РИА «Новости»
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Семилетняя девочка погибла после падения на нее мемориальной плиты в населенном пункте Прилузского района в Республике Коми. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

«Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия», - уточнили в СК.

По данным следствия, в ходе возведения объекта ответственные лица ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по контролю над соблюдением требований безопасности.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Ранее в Челябинской области погибла девятилетняя девочка после того, как на туристическую палатку, в которой она находилась, упало дерево.

Дети Россия
08 июля 2024, 23:27
Один погиб, трое — в тяжелом состоянии. В Башкирии рабочие отравились неизвестным газом
РИА «Новости»
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Один человек погиб и троих госпитализировали в тяжелом состоянии в результате отравления неизвестным газом в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

ЧП произошло во время проведения работ в колодце на ферме в селе Тайняшево.

«Под поилкой для животных четверо мужчин при проведении работ в колодце с техническим узлом водоснабжения фермы отравились неизвестным газом», - отметили в министерстве.

На место происшествия выехала оперативная группа МЧС России. Проводятся оперативно‐следственные мероприятия.

Ранее в Башкирии загорелся пассажирский автобус , перевозивший 43 туристов по маршруту Челябинск - Шульган-Таш.

Башкирия Россия
08 июля 2024, 23:21
Жителя Кубани запугали могильным венком и канистрой с бензином
Unsplash
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Житель Краснодарского края обнаружил леденящую душу находку у крыльца своего дома — могильный венок и канистру. Сейчас полицейские пытаются установить личность того, кто принес эти вещи. Как сообщает сайт kp.ru, жуткий презент сопровождала записка с пугающими угрозами.

Житель Краснодарского края обнаружил леденящую душу находку у крыльца своего дома - могильный венок и канистру. Сейчас полицейские пытаются установить личность того, кто принес эти вещи. Как сообщает сайт kp.ru, жуткий презент сопровождала записка с пугающими угрозами.

Анонимный отправитель «подарка» требует некоего Александра вернуть долг. В противном случае должник «будет гореть». При этом среди проживающих в доме нет мужчин с таким именем.

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Долги Бензин Мужчины
08 июля 2024, 23:02
Погиб за день до взрыва. В Волгограде проверяют обстоятельства ЧП на насосной станции
РИА «Новости»
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На насосной станции в Волгограде за день до взрыва погиб сотрудник ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщила «Волгоградская правда» со ссылкой на пресс-службу коммунальных концессий города.

По данным организации, на канализационно-насосной станции № 4 мастер без средств индивидуальной защиты спустился к месту проведения работ и потерял сознание. Прибывшим на место ЧП медикам не удалось спасти пострадавшего.

Как сообщил источник в экстренных службах города, сооружение представляло собой здание глубиной с пятиэтажный подземный дом.

В результате взрыва два человека погибли , и как минимум трое пострадали. Расположенные рядом здания получили серьезные повреждения.

Взрывы

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