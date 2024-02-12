Хайповое видео с «буханкой» на Байкале стало поводом для проверки

В Telegram-канале ведомства появилось видео из социальных сетей, в котором машина набрала высокую скорость на льду и преодолела опасный участок под одобрительные возгласы очевидцев.

«Снятое ради хайпа видео на Байкале проверяют надзорные органы. К трагедии могли привести сразу несколько нарушений. Большая загадка, что у людей в голове и с чувством самосохранения», - заявили в МЧС.

В воскресенье, 11 февраля, в трещины на льду Байкала неподалеку от поселка Большое Голоустное в Иркутской области провалились два внедорожника. Информация о пострадавших не поступала.

В начале декабря на Байкале под лед провалилась машина , троим удалось самостоятельно выбраться из салона.