«Хамло!». Стали известны подробности нападения учительницы на школьника в Туапсе

Конфликт произошел 14 марта между учеником седьмого класса и преподавателем изобразительного искусства. Во время урока мальчик нарушал дисциплину, а на замечания учителя отвечал оскорбительно и унизительно, чем довел педагога до нервного срыва.

На видео, которое появилось в распоряжении «360», видно, как педагог набросилась на школьника.

«Знаешь, сколько терплю? Хамло!» - сказала учительница.

По данным источника, педагог работала в школе № 3 имени Верещагиной с 1 сентября 2018 года по 15 апреля 2024 года. За все это время жалоб на учительницу не поступало ни от детей, ни от родителей.

Школьник, на которого набросилась учительница, воспитывается в полной семье, на учете не состоит. Его характеризуют как общительного и добродушного.

«Вместе с тем проявляет несдержанность, плаксивость, критику в свой адрес не всегда воспринимает адекватно. С ним работает школьный психолог», - заявил источник.

По факту случившегося незамедлительно создали комиссию по проведению служебного расследования. Родители мальчика претензий ни к школе, ни к учителю не имеют. Педагога уволили.

Мама школьника сообщила «360», что тот чувствует себя хорошо. От дальнейших комментариев женщина отказалась. Полиция проведет проверку по факту случившегося.