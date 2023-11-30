30 ноября 2023, 04:04

Хакеры взломали сервисы интернет-провайдеров в Крыму

Unsplash
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Хакеры взломали серверы интернет-провайдеров в Крыму. Об этом в Telegram-канале сообщил Советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы работают», - написал Крючков.

Советник отметил, что в ближайшее время эксперты устранят все проблемы.

В Саках и Евпатории ранее зафиксировали вброс фейков со стороны украинских спецслужб о взрывах. Крючков опроверг распространенные в Сети сведения о взрывах и «активном горении объектов» в регионе.

О взломе сайта администрации Донецка сообщил ранее мэр города Алексей Кулемзин. Глава Донецка возложил ответственность за атаку на подконтрольных Украине хакеров.

В начале ноября стало известно, что иностранные спецслужбы привлекли международные преступные группировки для проведения хакерских атак на российские информационные ресурсы. В последнее время кибератаки на российские сайты стали интенсивнее, а их число значительно выросло.

Интернет Крым Хакеры
30 ноября 2023, 02:43
Операцию по спасению застрявшего кота в Москве отложили до утра
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Спасение кота, застрявшего в стене жилого дома по улице Мусы Джалиля в районе Зябликово в Москве, отложили до утра. Об этом сообщили сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия.

По словам спасателей, для вызволения питомца потребуется специальная аппаратура и переговоры с электриками. Также непонятно, где именно находится животное. Мяуканье слышно в районе дымовой шахты на уровне первого этажа, однако повсюду расположены вентиляционные отделы, по которым распространяется звук. Точно определить источник звука трудно без специальных средств.

Также перед спасателями возникла другая проблема: предположительное местонахождение кота окружено проводами. В случае неправильного обращения с проводкой есть риск оставить жильцов дома без электроэнергии.

Ранее стало известно, что застрявший кот находится в ловушке уже около недели. Все это время животное громко мяукало, в последнее время голос питомца стал хриплым и прерывистым. Жильцы дома обратились в спасательную службу, однако сразу помочь не получилось - потребовалось разрешение управляющей компании дома.

Спасатели Коты Животные Москва 2023
30 ноября 2023, 01:13
Человек погиб во время пожара в квартире на севере Москвы
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул в квартире одного из домов на улице Дубки в Москве. Как сообщил источник «360», в результате ЧП погиб один человек.

По данным собеседника издания, огонь охватил квартиру на втором этаже в доме № 2 по улице Дубки. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Есть один погибший», - добавил источник.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее, 27 ноября, в ТиНАО в результате пожара погибли мужчина и женщина. Перед ЧП они заперлись в квартире изнутри и не открывали дверь сотрудникам МЧС и полиции, не желая впускать хозяина жилья. Когда спасатели пытались вскрыть дверь, они почувствовали запах дыма. Пытаясь спастись от пожара, пара выпрыгнула из окна 11 этажа.

Пожары Москва 2023
30 ноября 2023, 00:29
«Он их дразнил». Пострадавший в драке ученик сам спровоцировал конфликт
Freepik
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В одной из школ Калуги произошла драка между школьниками, видео попало в Сеть. По данным источника «360», мальчик сам спровоцировал конфликт, он обзывал своего обидчика.

Собеседник издания рассказал, что нападавший и раньше проявлял агрессию. По его словам, драки он устраивает почти каждый день. Ему в этом помогает его друг. Пострадавший же часто дразнил приятелей, за что и поплатился.

«Он (нападавший - прим. ред.) очень любит драться, а дерется он почти каждый день. Вместе со своим другом. А мальчик, которого они били, любит их дразнить», - поделился источник «360».

На кадрах видно, как один мальчик нападает на другого, бьет его ногами, второй защищается и отступает. Третий школьник пытается разнять драчунов.

Прокуратура Калужской области и детский омбудсмен Ирина Агеева после появления видео в социальных сетях инициировали проверку по факту агрессивного поведения в школе. Агеева написала, что увидела в ролике, как двое бьют третьего. Видеозапись изучает прокуратура, по итогам будет принято процессуальное решение.

Драки Дети Школы
29 ноября 2023, 23:22
Торговый павильон загорелся на Преображенском рынке Москвы
Freepik
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На территории Преображенского рынка в Москве зафиксировали возгорание. Об этом «360» сообщил источник.

По его данным, загорелся торговый павильон. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Информации о пострадавших и ущербе не поступало. Также пока нет данных, что стало причиной возгорания.

Вечером в среду, 29 ноября, в Москве в районе Царицыно загорелся двухэтажный паркинг. Возгорание началось на первом этаже, однако прибывшим пожарным пришлось тушить уже два уровня паркинга. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, огонь локализовали в одном из боксов.

Пожары Москва 2023

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