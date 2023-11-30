Хакеры взломали сервисы интернет-провайдеров в Крыму

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«Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы работают», - написал Крючков.

Советник отметил, что в ближайшее время эксперты устранят все проблемы.

В Саках и Евпатории ранее зафиксировали вброс фейков со стороны украинских спецслужб о взрывах. Крючков опроверг распространенные в Сети сведения о взрывах и «активном горении объектов» в регионе.

О взломе сайта администрации Донецка сообщил ранее мэр города Алексей Кулемзин. Глава Донецка возложил ответственность за атаку на подконтрольных Украине хакеров.

В начале ноября стало известно, что иностранные спецслужбы привлекли международные преступные группировки для проведения хакерских атак на российские информационные ресурсы. В последнее время кибератаки на российские сайты стали интенсивнее, а их число значительно выросло.