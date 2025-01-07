Хакеры взломали Россреестр и украли около терабайта личных данных россиян

По данным авторов сообщения, взломщики получили доступ к базе данных из более чем двух миллиардов строк. Эти строки содержат ФИО россиян, номера их телефонов, паспортные данные, адреса и другую информацию. Общий размер похищенных сведений, по заверениям взломщиков, составил около одного терабайта.

В качестве доказательства, в свободном доступе злоумышленники опубликовали ссылку на скачивание части баз данных, которая содержит около 82 миллиона строк. По словам автора канала, самая свежая запись из этого фрагмента базы датируется 10 марта 2024 года.

Ответ Росрееста Позже Росреестр в своем официальном Telegram-канале опроверг хищение данных.

«Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде Telegram-каналов», - написали в ведомстве.

Ранее хакеры взломали украинское телевидение и показали скандальный ролик. Сюжет рассказывал об украинской «золотой молодежи» за границей, которая развлекалась, гуляя по Лондону и Куршевелю, пока их земляки гибли на родине.